Semthas e Cmdca realizam a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Data: 20/11/2018



A Secretaria municipal do Trabalho, Habitação e Assistência social- Semthas e o Conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente estão realizando na manhã do próximo dia 28 de novembro, na Casa de Aposentadoria, a 3ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o tema: “Proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências”.

De acordo com a organização, a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é mais uma oportunidade para representantes da sociedade civil e do governo dialogarem sobre políticas públicas voltadas à infância e à adolescência. A Conferência terá o mesmo tema da XI CNDCA (Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).

As inscrições para 3ª Conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente podem ser feitas por meio do seguinte link: https://doity.com.br/conferncia-municipal-dos-direitos-da-criana-e-do-adolescente .

A escolha do tema central foi baseada no reconhecimento de que a concretização dos dispositivos previstos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apesar de diversos avanços, ainda é um desafio a ser enfrentado. Sendo um trabalho constante o combate a possíveis retrocessos e a busca para que essa população tenha cada vez mais políticas que assegurem acesso a seus direitos e a efetiva proteção integral, considerando a diversidade e as especificidades das crianças e adolescentes no país.

A Conferência será estruturada sob os seguintes eixos para orientar o debate: Garantia dos direitos e politicas públicas integradas e de inclusão social; prevenção e enfrentamento da violência contra a criança e adolescentes; Orçamento e financiamento das politicas para a criança e adolescentes: Participação, comunicação social e protagonismo de crianças e adolescentes; Espaços de gestão e controle social das politicas públicas de promoção; Proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Fonte: Ascom/PMP