Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais realiza reunião com beneficiárias

Data: 21/11/2018



A Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Semthas), por meio da Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais realizou na última terça-feira (20), no auditório do SINDSPEM, uma reunião com as gestantes beneficiárias do programa, na qual compareceram mais de 300 gestantes cadastradas.

De acordo com a Coordenadora do Programa, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira, no encontro foram reforçadas as condicionalidades do Programa e explicado para as presentes, o novo fluxo e cronograma de entrega das Cestas, benefícios do Programa Bolsa Família, importância do pré-natal e todo o acompanhamento da criança.

Além disso, ocorreu a apresentação e convite do Programa Criança Feliz. O mesmo consiste entre outras ações, em visitas domiciliares as famílias participantes, com o acompanhamento constante e orientação para fortalecer os vínculos familiares, comunitários e estimulação ao desenvolvimento infantil.

“Todas as beneficiárias tiveram esclarecidas suas dúvidas. O auditório do sindicato estava lotado de gestantes e mais uma vez, em nome da Secretária Maria Isabel, agradecemos a parceria de todos os envolvidos, para que mais um momento de muita importância acontecesse e em especial a cada uma das gestantes e nutrizes pela presença e participação. Obrigada as secretarias municipais: Semthas, Saúde, Comunicação E Serviços Públicos pela grande parceria. A todos os meios de comunicação, rádios locais, aos CRAS, Programa Criança Feliz, equipe do Programa das Cestas Nutricionais e especialmente as beneficiárias”. Destacou Leidy Ane.

A Coordenadora também explicou que aquelas beneficiárias que faltaram por algum motivo, deverão justificar através de um atestado ou declaração, já que uma das condicionalidades do programa, é justamente a participação nessas atividades. Na manhã dessa quarta-feira (21), será a vez da Coordenação do programa se reunir com as nutrizes beneficiárias.

Fonte: Ascom/PMP