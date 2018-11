Governo de AL divulga calendário de matrícula para Rede Estadual de Ensino

Data: 21/11/2018



A Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc-AL) divulgou nesta quarta-feira (21) o calendário de matrículas para quem deseja ingressar na Rede Estadual de Ensino.

Confira a portaria completa no Diário Oficial do Estado (DOE).

As vagas são para:

Ensino Fundamental – 1º e 6º anos;

Ensino Fundamental Integral 1º e 6º anos;

Ensino Médio;

Ensino Médio Integral;

Ensino Médio Integral Integrado à Educação Profissional;

Ensino Médio Integrado à Educação Profissional;

Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1º e 5º períodos do turno diurno e 1º e 6º períodos do turno noturno, para candidatos com idade mínima de 15 (quinze) anos;

Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A pré-matricula deverá ser feita entre os dias 5 e 14 de dezembro com o preenchimento de um formulário eletrônico com os dados do candidato e a escola pretendida através do site Matrículas Online.

O resultado da pré-matrícula com o nome da escola que o aluno foi selecionado será divulgado a partir do dia 2 de janeiro. Nele, constará o local e data para realização da matrícula.

Para concluir a matrícula, o candidato ou responsável deve comparecer à escola com os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento/Casamento ou RG (original e cópia);

CPF (original e cópia);

Histórico escolar ou declaração de conclusão /transferência da última Unidade de Ensino em que estudou emitida num prazo máximo de 30 dias;

Original e cópia do RG e CPF do responsável legal, no caso de candidato menor de 18 anos;

Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);

Original e cópia do comprovante de residência atualizado;

3 fotos 3×4;

Cartão de vacinação atualizado, para os alunos do 1º ao 5º ano;

Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental;

Cartão do Programa Bolsa Família (original e cópia), caso o candidato seja beneficiário;

Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS (original e cópia);

Histórico Médico Escolar, em anexo na publicação do DOE;

Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta Ensino Integral, matutino e vespertino assinado pelo estudante ou seu responsável legal (em anexo no DOE);

Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsáveis para estudante menor de 18 anos (em anexo no DOE).

De acordo com a Seduc, o candidato que não comparecer à escola selecionada no período da confirmação da matrícula perderá a vaga automaticamente.



Fonte: G1/AL