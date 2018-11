Operação apreende veículos irregulares em Arapiraca

Data: 21/11/2018



Uma operação conjunta da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), o Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv) e a Polícia Militar de Alagoas (PMAL) apreendeu dezenas de veículos por irregularidades em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, na manhã desta quarta-feira (21).

As apreensões foram durante uma blitz na rodovia AL-220. Segundo a SMTT, o objetivo foi o de fiscalizar a situação dos veículos que trafegam no município e coibir, principalmente, o roubo de carros e a falta de licenciamento.

A maioria dos veículos apreendidos foi motocicleta. Muitas estavam com licenciamento atrasado e com condutores inabilitados. Ela foram recolhidas, colocadas em carros-guincho e levadas para o pátio do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que fica na Rodovia AL-220, no bairro Novo Horizonte.

O superintendente da SMTT, Jodelmir Pereira de Souza, declarou que a parceria da operação reforça a segurança no trânsito de Arapiraca. “Estamos trabalhando para diminuir os índices de acidentes e as irregularidades dos veículos que circulam na Região do Agreste”, afirmou ele.

De acordo com o comandante do BPRv, Silvestre Soares Silva, além dos acidentes de trânsito registrados na região do Agreste, dados do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) apontaram um grande número de roubo de veículos, falta de licenciamento e o alto número de inabilitados.

“Por esta razão estamos aqui em Arapiraca em parceria com a SMTT fazendo essa fiscalização e em poucas horas dezenas de veículos foram apreendidos por diversas irregularidades”, apontou o comandante.

Para identificar os veículos com falta de licenciamento e registrados por roubo, o Batalhão de Polícia Rodoviário instalou um equipamento chamado OCR (sigla em inglês que na tradução livre significa Reconhecimento Ótico de Caracteres) que acusa tais irregularidades instantaneamente nos veículos roubados, com documentação irregular e placas clonadas, por meio do registro de uma câmara.

O diretor de Fiscalização da SMTT de Arapiraca, Edison Farias, afirmou que as equipes de agentes de trânsito irão dar suporte à blitz até o final do dia desta quarta-feira e nas demais operações que irão acontecer nos próximos dias na cidade.

“Estamos trabalhando em conjunto para garantir um trânsito mais seguro e resguardar a vida dos condutores para conscientizá-los, educativamente, das obrigações legais à legislação de trânsito e ao licenciamento dos veículos”, concluiu Farias.

Fonte: G1/AL