Colégio Nossa Senhora de Fátima realiza abertura da SAC 2018

Data: 22/11/2018



O Theatro Sete de Setembro foi o palco da abertura da SAC (Semana de Arte e Cultura) 2018 do Colégio Nossa Senhora de Fátima, na noite desta quarta-feira, 21, em Penedo. Várias apresentações artísticas e culturais foram realizadas pelos alunos da escola mostrando as maravilhas do Brasil.

Até o próximo sábado, 24, a programação segue com exposições nas salas de aula do Colégio. Nesta quinta, 22, haverá exposições dos trabalhos das turmas do 4º ano a 2ª série do Ensino Médio das 16h às 20h. No dia 23, novamente as turmas do 4º ano a 2ª série do ensino médio no horário das 15h às 19h. E no último dia da SAC, dia 24, as exposições ficarão por conta das turmas do Maternal I ao 3º ano do ensino fundamental no horário das 15h às 18h.

A exposição é aberta ao público. Prestigie esse momento de cultura e conhecimento que o Colégio Nossa Senhora de Fátima está proporcionando.

por Redação