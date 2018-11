FAF divulga tabela dos jogos da primeira fase do Campeonato Alagoano 2019

Data: 22/11/2018



Departamento de Competições da Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou na tarde desta quarta-feira (21), a tabela da 1ª fase do Campeonato Alagoano da 1ª Divisão de 2019, cujo início está marcado para o dia 20 de janeiro.

No ano que vem, os oito clubes participantes são: CSA, CRB, ASA, Coruripe, Murici, Dimensão Capela, Jaciobá (campeão da 2ª divisão) e Centro Esportivo Olho D’Águense (CEO).

O CSA vai estrear contra o Dimensão, fora de casa, no dia 20 de janeiro. Já o CRB estreia no Rei Pelé, contra o Coruripe, no mesmo dia. E o Clássico das Multidões, entre Galo e Azulão, será disputado no dia 10 de fevereiro, com mando de campo do Galo.

Assim, a primeira rodada, no dia 20 de janeiro, terá os seguintes jogos: Dimensão Capela x CSA, Jaciobá x CEO, CRB x Coruripe e ASA x Murici.

Já a segunda rodada ocorrerá no dia 23 de janeiro, com três jogos, e no dia 27 de janeiro, com a realização de uma partida. Os duelos do dia 23 são: Murici x CRB, Coruripe x Dimensão e CSA x Jaciobá. E o jogo isolado do dia 27 será CEO x ASA.

A terceira rodada terá três jogos no dia 30 de janeiro: CSA x Murici, Jaciobá x CRB e CEO x Dimensão. Já ASA x Coruripe vai ser o jogo do dia 3 de fevereiro, complementando a rodada.

No dia 6 de fevereiro, a quarta rodada terá apenas uma partida: Murici x CEO. Outros dois jogos serão disputados no dia 10 de fevereiro – com destaque para o Clássico das Multidões entre CRB e CSA -, e Coruripe x Jaciobá. E no dia 13 de fevereiro, a partida isolada, fechando a quarta rodada é: Dimensão x ASA.

A quinta rodada também foi desmembrada. No dia 17 de fevereiro, teremos Coruripe x Murici; no dia 20, ocorrerá o jogo Dimensão x Jaciobá. Fechando a 5ª rodada, dois jogos estão marcados para o dia 24: o clássico ASA x CRB e CSA x CEO.

No dia 27 de fevereiro, a sexta rodada terá: CRB x Dimensão. No dia 2 de março, dando prosseguimento à rodada, o confronto Jaciobá x Murici. No dia 10 de março, mais uma partida: CEO x Coruripe. E, encerrando esta 6ª rodada, o clássico CSA x ASA, no dia 13 de março.

A sétima e última rodada desta primeira fase ocorrerá toda no dia 17 de março, com os jogos: Murici x Dimensão, CRB x CEO, ASA x Jaciobá e Coruripe x CSA.

Os locais e os horários das partidas, conforme a tabela divulgada, ainda serão definidos pela FAF.

Confira a 1ª rodada:

– Dimensão Capela x CSA

– Jaciobá x CEO

– CRB x Coruripe

– ASA x Murici

Fonte: Gazetaweb