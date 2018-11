Familiares de Roberta Dias fazem protesto em Penedo, AL, contra suspensão de audiência de instrução

Data: 22/11/2018



A família da jovem Roberta Dias, desaparecida em 2012, realiza um protesto na manhã desta quinta-feira (22) na cidade de Penedo, região do Baixo São Francisco de Alagoas.

Eles protestam contra mais um adiamento da audiência de instrução de caso. É o segundo em 15 dias. O caso que já completou seis anos sem punição teve uma reviravolta em julho deste ano, com a divulgação de áudios dos suspeitos, declarando como ela foi morta.

O objetivo dos familiares de Roberta é dar celeridade ao processo, buscar por justiça e respostas sobre o sumiço da jovem.

De acordo com Tribual de Justiça de Alagoas, a audiência estava marcada inicialmente para os dias 30 e 31 de outubro e foi adiada a pedido do advogado da ré Mary Jane – mãe do namorado de Roberta e suposto pai do filho que ela esperava – que tinha outro compromisso no dia. Ele tinha uma audiência para comparecer em Sergipe, para a qual havia sido intimado antes.

As novas datas seriam 11 e 12 de dezembro, mas a audiência foi suspensa porque o advogado entrou com um pedido de reavaliação de um habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça, em que é pedido o trancamento da ação penal.

Diante do exposto, o processo permanecerá suspenso (sobrestado) até o julgamento final do habeas corpus.

Novas data para audiência de instrução e para o julgamento do habeas corpus não foram informadas pelo órgão.

Os réus do caso continuam em liberdade.

Fonte: G1/AL