Flamengo vence o Grêmio e mantém chance de ser campeão

Data: 21/11/2018



Desde o primeiro minuto de jogo, o Flamengo deixou clara a intenção de impor seu ritmo de jogo. O Grêmio aceitou de forma muito passiva o domínio rubro-negro, e não resistiu. Os gols de Uribe e Diego, que garantiram a vitória por 2 a 0 no Maracanã, deram uma sobrevida ao clube da Gávea, que sustenta chances remotas na matemática da briga pelo título, e garantiram o clube na fase de grupos da Libertadores em 2019. Para o comentarista de arbitragem Leonardo Gaciba, da Rede Globo, o gol do colombiano foi irregular – ele enxergou jogada perigosa. Já o time gaúcho, com a derrota, abriu caminho para o São Paulo. Se empatar ou vencer o Vasco nesta quinta-feira, a equipe paulista toma o lugar do Grêmio no G-4.

Panorama

Garantido no G-4, o Flamengo segue na disputa pelo título por conta da matemática. Ainda a cinco pontos do Palmeiras, e com somente seis em disputa, os rubro-negros precisam de um milagre para conquistar o campeonato. O próximo compromisso é contra o Cruzeiro, domingo, no Mineirão. Já o Grêmio, com a derrota, estacionou em 62 pontos na quarta colocação e pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que enfrenta o Vasco em São Januário nesta quinta-feira precisando somente de um empate para abocanhar a quarta posição. O próximo jogo do time gaúcho será contra o Vitória, também domingo, no Barradão.

Público e renda

Público pagante: 33.932 Público presente: 36.013 R$ 701.361,00

Fonte: Globoesporte