Região do Baixo São Francisco é tema da exposição ‘Morros Vivos’ em Penedo

Data: 22/11/2018



O Chalé dos Loureiros, no município de Penedo, região do Baixo São Francisco, recebe a exposição fotográfica ‘Morros Vivos’ do jornalista e antropólogo alagoano Waldson Costa.

A mostra pode ser visitada a partir desta quinta-feira (22) e segue aberta para o público até janeiro de 2019.

Segundo Costa, a exposição tem como tema principal a reciprocidade entre seres humanos e a natureza, fazendo referência às dinâmicas das areias que se movimentam pelas forças dos ventos e das águas no Povoado de Pixaim, em Piaçabuçu, também na região do Baixo São Francisco.

“O objetivo deste trabalho, que possui uma série de desdobramentos, entre eles a circulação pública deste ensaio visual que envolve fotografias e um vídeo documentário coproduzido com o jornalista Jonathan Lins, é chamar atenção das pessoas para a codependência que existe entre nós humanos e as coisas da natureza. Pois, um não consegue existir sem o outro. Assim, a proposta é estimular reflexões sobre nossas decisões [políticas e sociais] e suas consequências diante dos recursos naturais, com destaque nas vidas que coexistem na região do Baixo São Francisco”, disse o jornalista e antropólogo.

Para a realização desse trabalho, Waldson Costa passou dois anos convivendo com moradores e os fenômenos ambientais do povoado Pixaim, que está estabelecida sobre as dunas móveis da Área de Proteção Ambiental (APA).

Além da exposição, a comunidade do município de Penedo poderá participar da palestra ‘Nos Morros Vivos de Pixaim – as dinâmicas de conhecimentos no ambiente’ na manhã de sexta (23).

A mostra é uma realização da Atitude Gestão de Ideias, em parceria com Fundação Casa do Penedo, e conta com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Penedo.

Serviço

Exposição fotográfica “Morros Vivos”

Quando: abertura dia 22 de novembro 2018, às 17h00

Visitação: 22/11/ 2018 a 20/01/2019, de terça a domingo, das 9h às 17h

Onde: Chalé dos Loureiros – Avenida Getúlio Vargas, 172, Penedo, Alagoas

Informações: (82) 99976-0802

Fonte: G1/AL