Em entrevista, Carlinhos Maia afirma que sua vida é a mesma do Chaves

Data: 23/11/2018



Um dos maiores fenômenos das redes sociais, Carlinhos Maia, concedeu entrevista ao Fofocalizando, do SBT, e surpreendeu ao falar que sua inspiração de vida é o seriado Chaves. “Todos as figuras que existem no Chaves, tem em na nossa vila!”

“Minha vizinha Madalena foi pensada na Bruxa do 71. Minha mãe é a Dona Florinda, o seu Zé é o Seu Madruga. Todas as figuras que existem no Chaves, têm em na nossa vila!“, revela o youtuber com mais de 1 milhão de inscritos.

Carlinhos ainda revelou que existe excursão para visitar a vila, que fica localizada em Penedo, às margens do Velho Chico, em Alagoas. “Tem o tempo todo. Eu até filmo. É como se fosse a Disney do pobre. Não tem os ricos que vão lá em Orlando ver o Mikey e a Minnie? Então, o povo que vai na vila fica esperando os vilões saírem”, brincou o humorista.

Fonte: TNH1