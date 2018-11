Governador sancionará projeto de Programa Escola 10

Data: 23/11/2018



O Programa Escola 10, união de forças entre Estado e municípios alagoanos em prol da melhoria dos índices educacionais, vai se transformar em política de Estado. A sanção do projeto de lei acontece nesta sexta-feira (23), às 10h, no Palácio República dos Palmares, com a presença do governador em exercício Luciano Barbosa.

Implantado no início de 2017, o Programa Escola 10 se mostrou uma articulação de sucesso, com mais de 30 milhões investidos.Além do aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), o programa tem como metas garantir que todos os alunos da rede pública estejam alfabetizados em língua portuguesa e matemática até o final do 3º ano do ensino fundamental; reduzir os índices de analfabetismo, evasão escolar e distorção idade-série (atraso escolar) e melhorar a aprendizagem de estudantes do 5º e 9º anos.

Uma das principais estratégias do Escola 10 foi o acompanhamento pedagógico de todas as escolas públicas municipais e estaduais, adotando estratégias como a realização de duas avaliações, a Prova Alagoas, fornecimento de material didático complementar além da designação de 3000 articuladores de ensino para atuar em todas as escolas, e ainda formações para articuladores e secretários municipais de educação com grandes referências em educação do país, a exemplo da Fundação Leman.

Fonte: Agência Alagoas