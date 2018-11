Prefeito Marcius Beltrão entrega micro-ônibus para a Secretaria de Saúde de Penedo

Data: 23/11/2018



O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão entregou nessa sexta-feira (23), mais um veículo para a Saúde municipal, dessa vez, um micro ônibus de 32 lugares com elevador para cadeirantes, que será utilizado para o transporte dos pacientes de hemodiálise. A entrega contou com a presença do Secretário de Saúde Pedro Madeiro, Presidente do Conselho municipal de Saúde Humberto Andrade, secretários municipais, vereadores, entre outras autoridades.

No inicio do mês, haviam sido entregues mais quatro veículos Fiat Mobi, para atender a prestação de serviços à comunidade penedense, que passou a contar com sete motos e vinte e dois automóveis, entre os carros de apoio às ações administrativas da secretaria e transporte de pacientes em tratamento, além das ambulâncias para casos mais críticos.

O secretário de Saúde, Pedro Madeiro destacou que anteriormente os pacientes de hemodiálise se queixavam do desconforto nas viagens em veículos menores e a partir de agora se deslocarão confortavelmente no novo veículo, totalmente climatizado, que conta com poltronas reclináveis, três televisores, além de elevador para os pacientes cadeirantes.

“Com a economia de recursos, obtidas por meio de uma administração eficiente, conseguimos aplicar em mais medicamentos e serviços. Hoje o paciente do SUS é tratado de forma digna, com muita responsabilidade e zelo com a população”, enfatizou Pedro Madeiro.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou os avanços obtidos na saúde penedense ao contrário do que ocorre em outros locais, a exemplo do estado do Rio de Janeiro, onde os salários estão atrasados e não há exames nem atendimento digno a população.

“Estamos tratando de forma humanizada a população, democratizamos a marcação de consultas e exames, nossa Unidade de Pronto Atendimento-UPA é uma referência para todo o país. Além disso, estamos adquirindo um tomógrafo, para a realização desse tipo de exame com excelência. Parabéns a todos que fazem a saúde no município, pelo empenho no cumprimento de suas funções”, afirmou Marcius.

