CRB vence o Figueirense de virada e garante a permanência na Série B em 2019

Data: 24/11/2018



Foi mais difícil do que se imaginava, mas o CRB está garantido na Série B em 2019. Na tarde deste sábado (24) no Estádio Rei Pelé, o time regatiano começou atrás do placar, mas conseguiu a virada no segundo tempo diante do Figueirense, 2 a 1.

A vitória mantém o clube alvirrubro na segundona, depois de uma competição abaixo do esperado, mas com uma reação considerável depois da chegada do técnico Roberto Fernandes.

O JOGO – 1º TEMPO

Antes da partida a expectativa era grande, já que o CRB vinha num bom momento, dependia apenas das próprias forças e o adversário, o Figueirense, não brigava por mais nada na competição.

Mas para complicar o cenário, o time visitante saiu na frente do placar aos 8 minutos. Jogada rápida e cruzamento na área do CRB, Pereira testou para o fundo das redes, sem chances para o goleiro João Carlos.

A torcida regatiana sentiu o susto e mesmo com o calor forte, empurrou o time regatiano que apesar das dificuldades em campo, buscava o ataque. Renan Oliveira de cabeça chegou perto, Willians Santana parou no goleiro Denis e no último minuto da etapa, Paulinho mandoi no travessão, mas não adiantou. CRB 0 x 1 Figueirense e vaias da torcida.

2º – TEMPO

Veio a segunda etapa e a pressão era a mesma para o time alagoano. Bola na área rival, Anderson Conceição testou e exigiu grande defesa do goleiro Denis. Mas na jogada seguinte, cruzamento rasteiro na área, toque de Rafael Costa e placar de igualdade no Rei Pelé. 1 a 1.

O CRB se empolgou, cresceu no jogo e foi para cima do Figueirense. Aos 17 minutos, Rafael Costa inverteu os papeis e deixou Willians Santana, o homem do CRB neste segundo turno, virar a partida. 2 a 1 e festa no “Trapichão”.

Depois da virada, o Figueirense sentiu o golpe e o CRB preferiu não se arriscar. Assim, o tempo correu e o jogo foi encerrado com vitória do CRB por 2 a 1 sobre o Figueirense, garantindo assim a sua permanência na Série B em 2019.

Fonte: Minuto Esportes