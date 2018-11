CSA goleia o Juventude e volta à Série A do Brasileirão após 3 décadas

Data: 24/11/2018



O CSA marcou neste sábado o dia mais importante da sua história. Nada será como antes. Goleou o Juventude em Caxias do Sul, por 4 a 0, e chegou à Série A do Brasileiro. Mais do que isso: provou que tudo pode mudar muito rápido no futebol brasileiro. Há três anos, o time alagoano não disputava nem a Série D. Depois de três campanhas fulminantes, conquistou o acesso e enlouqueceu sua fanática torcida. Os três gols de Berola e o outro de Jhon Clley anteciparam o Carnaval em Alagoas.

Berola fez cinco gols com a camisa do CSA nesta Série B. Pode parecer pouco, mas foram decisivos, fundamentais. Três deles saíram logo na partida mais importante da história do Azulão, neste sábado, contra o Juventude. Os outros dois foram marcados num jogo dificílimo, contra o Sampaio, no Maranhão. Depois daquela virada, seria muito difícil segurar o time no Brasileiro.

Jhon e o primeiro gol

Jhon Cley é um herói improvável do CSA. Ele entrou na equipe em cima da hora e fez o gol mais importante da história do Azulão. De cabeça, aos 19 minutos do primeiro tempo. Foi apenas o 13º jogo dele pelo time e marcou o quarto gol na Série B.

Marta tava lá

A rainha Marta foi uma atração à parte no jogo. Fanática pelo CSA, ela viajou de Maceió a Caxias do Sul e agitou a torcida. Até os policiais fizeram questão de tirar uma foto com a melhor jogadora do mundo.

Fonte: Globoesprote