Homem é alvejado a tiros e é socorrido por bombeiros em Alagoas

Data: 24/11/2018

Uma tentativa de homicídio foi registrada durante o final da tarde deste sábado (24) no povoado Alto Bonito, no município de Delmiro Gouveia, no sertão alagoano.

Segundo as primeiras informações obtidas, a vítima, que não foi identificada, foi alvejado com disparos de arma de fogo no local e precisou ser socorrido por uma guarnição do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL)

Ferido o homem foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Delmiro Gouveia. Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima. A polícia não deu informações sobre autoria ou possíveis motivações do crime.

Fonte: AL24horas