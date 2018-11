Morre no Hospital Geral do Estado o jovem supostamente envenenado; Polícia investiga crime

Data: 24/11/2018

Morreu neste sábado (24) no Hospital Geral do Estado (HGE) o jovem Rafael José Calheiros dos Santos, de 21 anos. Ele estava internado em estado grave na unidade vítima de suposto envenenamento.

O jovem deu entrada no hospital no dia 16 e deste então estava continuou em estado grave. A mãe do jovem, Márcia Calheiros, informou que a principal suspeita é a namorada do rapaz, que não teve a identidade divulgada, com quem ele mantinha um relacionamento há dois anos. “Ela foi a única pessoa que tinha acesso às coisas dele e tinha motivos para fazer isso”, informou a mãe.

No entanto, a jovem chegou a procurar a polícia e negou que tenha envenenado seu namorado e disse ainda que fugiu por medo de retaliações da família do namorado.

A delegada Maria Tereza Ramos, titular do 8º DP já ouviu os familiares da vítima e ainda deve ouvir outras testemunhas. Ainda de acordo com a mãe, o casal brigava constantemente e a namorada teria dado chumbinho ao rapaz. “Ela colocou o veneno dentro do chocolate e, logo após, sem ver, ele bateu no liquidificador e tomou”, relatou a mãe.

Com a morte do jovem, o crime será investigado como homicídio.

Fonte: CadaMinuto