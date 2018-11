Nivaldo Barbosa é eleito presidente da OAB Alagoas

Data: 24/11/2018



O advogado arapiraquense Nivaldo Barbosa Júnior foi eleito, na noite desta sexta-feira (23), presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas (OAB-AL) para o triênio 2019-2021. Junto com o advogado Vagner Paes, eleito vice-presidente, ele concorreu pela chapa 01 – OAB Unida, que recebeu 3.240 votos.

A chapa 02 – OAB Atuante por Todos, do advogado Fernando Falcão, teve 2.818 votos.

Nivaldo Barbosa assume a presidência da OAB a partir de 1º de janeiro de 2019. A nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas também é composta por Leonardo de Moraes, como secretário-geral, Cláudia Medeiros, como secretária-geral adjunta e Marié Miranda, diretora tesoureia.

Nivaldo Barbosa agradeceu a todos os advogados que optaram pela Chapa 1 – OAB Unida para a próxima gestão e reforçou a realização das principais propostas da chapa.

“Essa vitória não me pertence, pertence a toda a advocacia, tanto da Chapa 1, como da Chapa 2. Encerramos esse processo eleitoral tranquilo, propositivo e com muitas ideias. No dia 1 de janeiro, teremos uma OAB mais unida e mais fortalecida, me comprometo com todas as propostas que fiz e quero que todos os advogados e advogadas de Alagoas participem diariamente da Ordem, esse é meu maior objetivo”, disse o presidente eleito da OAB- AL, Nivaldo Barbosa.

“Obrigado a todos os advogados e advogadas que acreditaram nesse projeto de união e de construção de uma advocacia mais forte. Esse primeiro momento, é só o começo de um grande trabalho, de muito esforço e de muito trabalho em equipe”, disse o vice-presidente eleito da OAB- AL, Vagner Paes.

No Conselho Federal, ficam a atual presidente Fernanda Marinela, Roberto Mendes, Fernando Paiva, Sérgio Ludmer, João Lôbo e Ana Kilza.

O novo presidente da Caixa de Assistência dos Advogados é o advogado Ednaldo Maiorano. Na diretoria, Márcio Rocha como vice-presidente, Daniel Martiniano como secretário-geral, Victor Pontes como secretário-geral adjunto e a advogada Thaisa Gameleira como diretora tesoureira.

Subseções de Alagoas

Hector Martins – da chapa 01- OAB Unida foi reeleito presidente da Subseção em Arapiraca, com 296 votos.

Paula Sarmento – da chapa 01- OAB Unida foi eleita presidente da Subseção em União dos Palmares, com 55 votos.

Raul Teodósio – da chapa 02 – OAB Atuante por Todos foi eleito presidente da Subseção em Santana do Ipanema, com 53 votos.

Luciana Alves – chapa única foi eleita presidente da Subseção em Penedo, com 54 votos.

Marcus Fredeiro – chapa única foi eleito presidente da Subseção em Palmeira dos Índios, com 110 votos.

Rogério Anacleto – chapa única foi eleito presidente da Subseção em São Miguel dos Campos, com 28 votos.

Mais sobre Nivaldo Barbosa e Vagner Paes

Nivaldo Barbosa – Arapiraquense, nascido no dia 03 de dezembro de 1978, Nivaldo Barbosa Jr. é casado com Laura Fernanda e tem dois filhos: Luís Otávio e Vinícius. Nivaldo ingressou na Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em 1996 e formou-se bacharel em Direito no ano de 2000. Logo em seguida, assumiu o cargo de chefe de gabinete da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de Alagoas.

Em 2003, começou a advogar circulando em vários segmentos da advocacia. Passeou pela área criminal, trabalhista, cível e agora é dedicado aos servidores públicos, advogando para diversos sindicatos, representando classes trabalhadoras.

Em 2013 foi eleito pela primeira vez presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Alagoas (CAA-AL), onde deu início ao processo de recuperação da entidade, realizando projetos e uma grande reestruturação para melhor atender a advocacia alagoana. Em 2015 foi reeleito para o cargo, onde conseguiu novos avanços para a OAB-AL, desde aparelhamento de quase 50 salas para os advogados na capital e no interior. Conseguiu recuperar financeiramente a CAA e firmou mais de 260 convênios para oferecer benefícios para a classe. Seu trabalho tornou-se referência em todo o país, virando um modelo de gestão.

Fonte: G1/AL