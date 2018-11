Caminhão e pega fogo e deixa feridos em União dos Palmares

Data: 25/11/2018



Um caminhão que transporta galinhas pegou fogo na manhã deste domingo (25) na BR-104, em União dos Palmares. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por populares.

De acordo com o 2º sargento Alex, do Corpo de Bombeiros, a pista estava molhada e, por isso, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo que tombou no acostamento.

O veículo que faz o transporte de galinhas estava vazio no momento do acidente. As chamas destruíram o todo o veículo.

“Eles já tinham feito a entrega dos animais. Como choveu, a pista estava molhada. O veículo tombou e pegou fogo. O motorista e o ajudante foram socorridos por populares que passavam pelo local”, diz o 2º sargento Alex.

Ainda segundo os bombeiros, uma árvore caiu na rodovia e deixou uma das vias bloqueadas. “Nós bloqueamos o acesso total e fizemos o combate ao incêndio e depois o rescaldo. Toda a vegetação que estava próxima ao caminhão também ficou destruída”, afirma o 2º sargento.

Fonte: G1/AL