Colégio Nossa Senhora de Fátima encerra SAC 2018 com êxito

Data: 25/11/2018

A 10ª edição da SAC, Semana de Arte e Cultura do Colégio Nossa Senhora de Fátima, encerrou neste sábado, 24, com apresentações e exposições nas salas do Maternal ao 3º Ano do Ensino Fundamental. Os temas abordados pelos alunos foram: Pelourinho, Forte e Farol Santo Antonio da Barra, Catedral de Pedra, Jardim Botânico de Curitiba, Bondinho do Pão de Açúcar, Estádio Mário Filho e Museu do Ipiranga.

Durante 3 horas, os alunos de forma bem expressiva e categórica explicaram seus temas demonstrando que o estudo valeu a pena. Os pais e visitantes puderam observar cada detalhe das turmas, o empenho das professoras e o aprendizado significativo adquirido por todos.

Para os alunos do 4º ano a 2ª série do Ensino Médio não só conhecimento foi adquirido, mas uma bela premiação para as turmas vencedora. O 6º ano do ensino fundamental (bloco A), que teve como professores responsáveis Marize e Bruno e com o tema “Mercado Ver o Peso” venceu a disputa das turmas do 1º bloco. Já a 2ª série do Ensino Médio (bloco B), que teve como professores responsáveis Alysson e Maxuel, com o tema “A fortaleza dos Reis Magos” venceu a disputa do 2º bloco.

As turmas vencedores irão fazer uma viagem à Salvador e conhecer alguns pontos turísticos da cidade.

De parabéns estão todos os envolvidos na organização, comprometimento e dedicação, pois proporcionaram aos alunos um amplo conhecimento, desenvolvendo um senso crítitco e responsável.

por Redação