Detran/AL disponibiliza parcelamento de débitos de veículos no cartão de crédito

Data: 26/11/2018



Com o propósito de facilitar a vida dos usuários dos serviços do órgão, o Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas (Detran/AL), efetuou o credenciamento de uma empresa para realizar o parcelamento de débitos de veículos por meio de cartão de crédito. A habilitação da companhia, se deu com base na resolução nº 736 e portaria nº 149 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Em Alagoas, o acordo pode ser feito presencialmente com representantes da empresa credenciada nos postos de atendimento do Detran/AL localizados na Central Já! do Maceió Shopping no horário de 8h às 17h, no SAC Petrópolis de 8h às 14h e na 5ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), no município de Arapiraca de 9h às 15h.

Ao se dirigir até o posto de atendimento que oferece o serviço, é essencial que o usuário tenha em mãos o documento do veículo para que o atendente realize a consulta no site do Detran (www.detran.al.gov.br) e tenha aceso a todas as guias de pagamento pendentes. O procedimento é feito exclusivamente pela empresa credenciada, sem interferência de servidores do Detran/AL no processo.

Poderá realizar o acordo aquele usuário que apresentar um ou mais cartões com limite suficiente para realização da quitação do débito selecionado. O parcelamento das taxas pode ser feito em até doze vezes e dividido em até três cartões de qualquer bandeira. O Detran/AL alerta ainda, que o parcelamento é de inteira responsabilidade do proprietário ou interessado junto à operadora do cartão, como em qualquer operação feita com cartão de crédito.

O empresário Geraldo Beltrão conta que realizou o procedimento e elogia o serviço oferecido. “Estou passando por um momento difícil e a chegada do serviço aqui em Alagoas me ajudou muito. Fiquei sabendo que ele estava sendo ofertado e decidi fazer. Estou fazendo não só emplacamento, mas o parcelamento de multas, IPVA e a amarelinha”, explica.

Fonte: Agência Alagoas