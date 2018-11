Palmeiras é campeão do Brasil com campanha espetacular…CSA garante acesso a Série A e é recebido com festa pela torcida

Data: 26/11/2018



Chega de adiamentos. O título de campeão brasileiro de 2018 tem um dono: o Palmeiras. Com uma campanha de respeito, de um time que alcançou a 22ª rodada seguida sem perder, a equipe paulista faturou pela décima vez o troféu mais importante do país. A confirmação se deu na tarde de ontem com a vitória sobre o Vasco, por 1 a 0, com um gol do atacante Deyverson.

Para o vascaíno, um sentimento paradoxal de saber que o placar ainda o mantém sob ameaça de rebaixamento, mas, ao mesmo tempo, sepulta as pretensões do maior rival, o Flamengo.

Assim, o jogo contra o Vitória, na rodada final, será de festa para os palmeirenses. Já o Vasco visitará o Ceará, em Fortaleza.

Quando o imponente alviverde surgiu no gramado de São Januário, já se sabia que a tarde poderia ser histórica. A vantagem de cinco pontos sobre o principal perseguidor dava uma tranquilidade que trazia consigo uma ansiedade para acabar com qualquer ameaça matemática ao título.

Por conta disso, explica-se a dificuldade de dar fluência ao jogo, sobretudo porque o Vasco não economizou esforços, segurando-se enquanto deu. Mas depois de um primeiro tempo truncado, o talento de Dudu abriu um clarão na defesa vascaína. O passe daquele que tem tudo para receber os louros de melhor jogador da competição deixou Willian muito bem posicionado para escorar em direção ao meio da área. Lá, a bola encontrou o atacante Deyverson, que fez o gol da confirmação do título.

– Parabéns para o grupo. Eu recebi muita crítica, tive polêmica e o grupo nunca me abandonou – agradeceu o atacante.

O Palmeiras conquistou seu décimo título de campeão brasileiro com a força da grana de seu patrocinador, que reuniu titulares e reservas com vaga em qualquer clube da Série A, e com o pragmatismo de Luiz Felipe Scolari, que herdou um elenco desarticulado e construiu um sistema de jogo direto e sem requintes, mas vencedor. Desde que o técnico gaúcho voltou à Academia de Futebol no bairro da Barra Funda, o Palmeiras não perdeu mais no torneio nacional.

Herdeiro da equipe de Roger Machado que, em 15 rodadas, sofreu 15 gols e quatro derrotas, o desempenho alviverde de Felipão é demolidor. Em sua casa, a Arena Palmeiras, ganhou todas. Criou-se uma máquina de vencer, alheia às oscilações de Flamengo, São Paulo e Internacional, os líderes passageiros do certame.

Os maldosos dirão que faltou show; de fato, o Palmeiras só conseguiu uma goleada na rodada passada, contra o América-MG. E daí? No Campeonato Brasileiro com a pior média de gols da era dos pontos corridos (desde 2003), quem pode ensinar o Palmeiras a vencer mais e melhor?

CSA é recebido por torcedores no Aeroporto Zumbi dos Palmares



Com a chegada do CSA ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, após o time azulino conquistar o acesso a Série A do Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul (RS), os torcedores alagoanos se reuniram no local para recepcionar a delegação, que desembarcou pouco depois das 16h. O movimento no aeroporto começou a ficar intenso logo no início da tarde deste domingo, com os torcedores buscando a melhor posição para receber os jogadores – confira a galeria com fotos e vídeos ao final do texto.

“Muito feliz pelo que o CSA conseguiu fazer. A expectativa para 2019 é fazer bem mais, assim como foi na B, é lutar para não cair e depois pensar em coisas maiores”, afirma Nivanildo, torcedor azulino do município de Junqueiro e que se deslocou até a capital para receber o time, juntamente com o amigo Thiago.

“Eu como alagoano fico mais feliz ainda com esse acesso. O futebol do estado é por completo agraciado por isso. O CSA ainda mais pelo acesso e por jogar uma série A”, disse o jogador Didira, logo após desembarcar do avião.

Aloísio Chulapa, ídolo do CRB, também desembarcou no aeroporto, foi tietado pela torcida azulina e deixou um recado para o CSA. “Bom demais ver o futebol de Alagoas em destaque. O CRB tentou por muitos anos e não conseguiu subir. O CSA conseguiu porque foi eficiente desde o planejamento. Agora é melhorar ainda mais o que já vem sendo feito para não cair. Se subiu, que fique por lá”, falou Chulapa à reportagem da Gazetaweb, que está no local à espera do CSA.

Timba, torcedor símbolo do CSA, também já está no local. “Estive na Argentina acompanhando a final da Conmebol. Subir para a Série A eu posso dizer que foi emoção igual. Estou emocionado. Amo esse CSA”, diz.