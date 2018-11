Rede estadual de ensino oferta mais de 60 mil vagas para alunos novatos

Data: 26/11/2018



A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou o calendário de matrículas de novatos na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2019. Ao todo, são ofertadas mais de 60 mil vagas e o período de pré-matrícula ocorre entre os dias 5 e 14 de dezembro pelo site www.matriculaonline.al.gov.br, onde os interessados deverão preencher um formulário eletrônico. A confirmação acontece de 2 a 10 de janeiro, com a entrega presencial dos documentos na unidade para qual o candidato foi selecionado.

As mais de 60 mil vagas espalhadas por todo o Estado contemplam 1º e 6º anos do Ensino Fundamental e Ensino Fundamental Integral; 1ª série dos Ensinos Médios Regular, Integral, Integral Integrado à Educação Profissional, Integrado à Educação Profissional; 1º e 5º períodos do turno diurno e 1º e 6º períodos do turno noturno para Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), para candidatos com no mínimo 15 anos e; 1º período do Ensino Médio na modalidade EJA, para candidatos com idade mínima de 18 anos.

Ensino Integral

Com os avanços do Ensino Integral no Estado, o ano letivo de 2019, assim como este ano, contará com um total de 50 escolas em tempo integral em 28 municípios alagoanos. As cidades de Água Branca, Arapiraca, Batalha, Campo Alegre, Capela, Coruripe, Delmiro Gouveia, Girau do Ponciano, Maceió, Major Izidoro, Marechal Deodoro, Matriz do Camaragibe, Murici, Olho D’Água das Flores, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Penedo, Pilar, Piranhas, Porto Calvo, Rio Largo, Santana do Ipanema, São José da Laje, São José da Tapera, São Miguel dos Campos, Teotônio Vilela, União dos Palmares e Viçosa totalizam 5.225 vagas para os anos inicias do Ensino Integral.

Efetuando a inscrição

Para realizar a pré-matrícula online, o estudante deverá informar seu nome completo, data de nascimento, sexo, CPF, endereço completo com CEP, telefone, endereço de e-mail, nome da mãe e pai ou responsáveis legais, declarar se possui deficiência, escola de origem, ano ou série que deseja cursar, turno que deseja estudar e selecionar até três opções de escola.

Na confirmação de matrícula, que acontece de forma presencial na escola para qual o aluno será matriculado, o candidato deve apresentar o comprovante da pré-matrícula acompanhado de original e cópia dos documentos:

Certidão de Nascimento/Casamento ou RG;

CPF do estudante;

Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão/Transferência (apenas original) da última Unidade de Ensino em que estudou emitida num prazo de 30 dias;

RG e CPF dos responsáveis, exceto se candidato maior de 18 anos;

Laudo comprobatório de deficiências declaradas (caso necessário);

Comprovante de residência atualizado;

Três fotos 3×4;

Cartão de vacinação atualizado, para estudantes do 1º ao 5º ano;

Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental;

Cartão do Programa Bolsa Família, caso seja beneficiário;

Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS;

Além dos documentos acima, deve-se preencher os seguintes termos:

Histórico Médico Escolar, disponível no Diário Oficial do dia 21 de novembro;

Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta Ensino Integral, matutino e vespertino, assinado pelo estudante ou seu responsável legal, em anexo no DOE;

Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsáveis (para estudante menor de 18 anos), em anexo no DOE.

