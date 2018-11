Samba Verão atrai multidão à prainha nova em Penedo

Data: 26/11/2018



A Secretaria municipal de Cultura de Penedo realizou no último sábado (24), na nova prainha, localizada as margens do rio São Francisco, o evento Samba Verão 2018, que contou com oito atrações do ritmo, ocorrendo com muita animação e tranquilidade. A festa teve início em torno das 20h e contou com uma megaestrutura de som, palco e iluminação.

Participaram da festa, diversas bandas do ritmo, sendo essas: Gingado, ThF, D2, Louko Romance, Samba Nativo, Podes Crer, Pagodão do Kid Dão e o cantor Alex David, que proporcionaram ao público presente alegria e diversão até a manhã de domingo.

De acordo com a Secretária de Cultura Aliny Costa o objetivo da realização de mais esse evento, foi proporcionar uma festa para toda a população penedense, com a presença de pessoas de todas as faixas etárias, além de promover atividades artísticas e culturais na nova área.

Aliny Costa também parabenizou a todos os artistas que se apresentaram no Samba verão 2018 e também ao público presente, que curtiu a festa em clima de paz e harmonia.

O evento foi encerrado na manhã de domingo pelo Grupo Gingado, que subiu ao palco já durante a madrugada, mas ao qual os milhares de fãns aguardaram ansiosamente durante todo o evento. A banda que faz grande sucesso em todo o Estado de Alagoas não decepcionou e animou o público até o amanhecer de domingo.

Vale destacar também o clima de total tranquilidade durante o evento que durou toda a noite, na qual o público presente se divertiu em paz, sem brigas ou confusões.



Fonte: Ascom/PMP