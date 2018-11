Circuito Penedo de Cinema 2018 é aberto na Sala de Exibições da Praça 12 de Abril

Data: 27/11/2018



Teve início na noite da última segunda-feira (26), o Circuito Penedo de Cinema, considerado o maior evento de cinema de Alagoas, que já faz parte do circuito cultural do Estado. A cerimonia de Abertura foi realizada na estrutura montada na Praça 12 de Abril, Centro Histórico de Penedo, que inclui além da sala de exibições, diversos stands ao redor. Destacando-se como um espaço para quem gosta de cinema e para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir a filmes com estrutura de projeção e som de qualidade.

O Coordenador do Circuito Penedo de Cinema Sergio Onofre, enfatizou a importância das parcerias para a realização do evento, que este esse ano teve a sua programação ampliada, para sete dias, se consolidando no cenário cinematográfico atual.

O evento contou com a presença do Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, que destacou a importância de mais uma edição do Circuito Penedo de Cinema, resgatando os antigos festivais de cinema de Penedo, realizados nas décadas de 1970 e 1980, sendo um dos eventos que trazem orgulho para o povo penedense.

O Prefeito Marcius Beltrão na oportunidade convidou a todos os presente para participar do evento Penedo Luz, que acontece durante todo mês de dezembro, com uma programação artística e cultural diversificada. Nesse período a cidade contará com uma iluminação especial e decoração temática inspirada no Natal.

A Pró-reitora da UFAL Joelma Albuquerque destacou a importância da parceria com a Prefeitura de Penedo, não só para realização do circuito como também na doação do terreno para construção da sede da universidade em Penedo, ao qual agradeceu publicamente.

A cerimonia foi seguida a exibição do filme Para Minha Amada Morta, que faz parte Mostra de Longa-metragem Nacional.

O Circuito Penedo de Cinema é realizado pelo Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas (Secult) e pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). O evento ainda é patrocinado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), Prefeitura de Penedo, Sebrae e Fapeal, seguindo até o próximo dia 2 de dezembro.

Programação

De terça (27) à quinta (30), no mesmo local, das 8h às 10h, será realizada a Mostra de Cinema Infantil para crianças de escolas da rede pública de Penedo. Já a partir das 14h, estudantes do ensino fundamental e médio do município assistirão à 5ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. As duas mostras terão intérpretes de Libras para o público com deficiência auditiva.

O evento conta ainda com oficinas, mesas-redondas, conferências e apresentação oral de trabalhos. Essas atividades, que acontecerão durante toda a semana pela manhã e à tarde, fazem parte do 8º Encontro de Cinema Alagoano, que é de caráter acadêmico e está integrado ao Circuito.

A partir das 19h da terça-feira (27), a Sala de Exibição estará pronta para o público com as mostras competitivas Universitária e Brasileira, que contarão com 30 filmes em sua programação, além da continuidade da Mostra de Longa-metragem Nacional e uma sessão especial com filmes da Mostra Sururu de Cinema Alagoano.

Do dia 27 de novembro a 2 de dezembro, sempre com início a partir das 23h, a programação cultural ficará por conta das variadas atrações, como Zeza do Coco e Olha o Xote, que se apresentarão na Praça 12 de Abril.

Fonte: Ascom/PMP