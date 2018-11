Com apenas 20% do estoque necessário, Hemoal apela por doações de sangue

Com apenas 20% do estoque de sangue mínimo para atender as maternidades e hospitais públicos, o Hemocentro de Alagoas (Hemoal) dispõe de apenas 60 bolsas nesta segunda-feira (26). Uma situação que pode levar ao cancelamento das cirurgias eletivas no Estado, uma vez que seria necessário, no mínimo, dispor de 300 bolsas.

O Núcleo de Captação de Doadores de Sangue apela para que os voluntários fidelizados se candidatem à doação de sangue até a quinta-feira (29), já que na sexta-feira (30) é feriado estadual em homenagem ao Dia do Evangélico, seguido do fim de semana, quando há tendência de aumento das transfusões.

“Mesmo com as coletas externas e com a mobilização realizada nas redes sociais, nosso estoque caiu consideravelmente, uma vez que já tivemos três feriados este mês. Para repor o grande consumo de sangue, necessitamos de reposição, já que as transfusões aumentaram neste mês, principalmente no HGE, enquanto o número de doações caiu”, afirma a gerente do Hemoal, Verônica Guedes.

Quem pode doar

Para se candidatar à doação de sangue, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50kg e portar um documento de identificação com foto. Quanto aos menores de 18 anos, é necessário estar acompanhado dos pais para que autorizem o procedimento.

“Pessoas que tenham contraído doença de Chagas, Aids, sífilis e hepatite após os 11 anos de idade, bem como mulheres grávidas ou que estejam amamentando, estão impossibilitadas de doar sangue. E o procedimento, para ser repetido, deve respeitar o prazo de dois meses no caso dos homens e de três quando se tratar das mulheres”, explicou Verônica Guedes.

Onde doar

Os interessados em doar sangue devem se dirigir aos postos fixos do Hemoal. Além da unidade Farol, no Hospital do Açúcar, também é possível se candidatar na unidade Trapiche, localizada na Rua Dr. Jorge de Lima, ao lado do Hospital Geral do Estado (HGE).

A unidade Trapiche atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h e, aos sábados, das 8h às 17h. Já a Unidade Farol funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. No interior do estado, as doações podem ser feitas no Hemocentro Regional de Arapiraca (Hemoar), localizado na Rua Dr. Geraldo Barbosa, no Centro de Arapiraca, sempre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

Fonte: Agência Alagoas