Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais realiza encontro com nutrizes e inicia entregas nas unidades de saúde

Data: 27/11/2018

A Secretaria municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social- Semthas por meio da Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais está realizando o atendimento das gestantes e nutrizes cadastradas no programa para a liberação no sistema, reconhecimento facial, atualização cadastral e entrega de cestas em cada Unidade Básica de Saúde-UBS, conforme programação.

Na última quinta-feira (22), a Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais realizou no auditório do SINDSPEM um encontro com todas as nutrizes do Programa, com palestras, orientações e lançamento na nova logística de entrega das cestas e suas condicionalidade para recebimento mensal do benefício, onde um Total de 228 nutrizes compareceram ao encontro, com as beneficiárias da Zona Urbana.

No encontro ocorreram palestras com as presenças dos palestrantes: Leidy Ane Oliveira Silva- Assistente social e gestora do Programa no município; Assistentes sociais do Programa Bolsa Família no município: Monique Oliveira e Juliana Calumby, com o tema: Benefícios do Programa Bolsa Família e suas condicionalidades e a Coordenadora do Acessuas Trabalho, Isabela Cerqueira.

Outra palestrante foi a Enfermeira obstetra e Coordenadora municipal da saúde da mulher; Hilca Mariana Costa Gomes, com o Tema: Condicionalidades do Programa na saúde e sua importância.

Entrega nas Unidades de Saúde

As entregas da s cestas nutricionais nas Unidades básicas de Saúde foram iniciadas na última Sexta-feira (23), sendo entregues nos seguintes postos de saúde: Vila Matias, Cohab e São José. Nessa quarta-feira (27) será entregue nos PSFs – Vitória e José Edileno.

De acordo com a Coordenadora do Programa em Penedo Leidy Ane Oliveira, as cestas Nutricionais chegam nas unidades básicas de saúde, conforme a quantidade estabelecida, de acordo com a presença nas reuniões que ocorreram na quarta e quinta-feira passada, com as gestantes e nutrizes respectivamente, estando os devidos nomes constando nas listas de frequência.

“Quem faltou deve apresentar atestado ou declaração que justifique a falta e procurar a sede do Programa posteriormente à todas as entregas, já que a sede do Programa ficará fechada durante o pedido de entrega, porque toda equipe estará nos devidos postos fazendo a liberação”, explicou.

Para entrega das cestas as beneficiarias precisam os seguintes documentos: Cartão do Programa; Cartão de gestante; Caderneta de vacina do bebê; Identidade; Xerox da identidade e do comprovante de residência atualizado. A Coordenação do Programa esclarece também que para a entrega das cestas nutricionais ao representante legal , precisa o mesmo estar munidos desses documentos já citados, além de identidade original e xerox, como também atestado médico ou declaração justificando ausência da beneficiária.

Cronograma:

Dia 23/11 – Vila Matias

Dia 26/11 – Cohab e São José

Dia 27/11 – Vitória e José Edileno

Dia 28/11 – Gabriel 04 e 05 e Cacimbinhas

Dia 04/12 – Centro

Dia 05/12 – Rosete e Raimundinho 09

Fonte: Ascom/PMP