Eletrobras Alagoas dá descontos a clientes que pagarem contas atrasadas

Data: 27/11/2018

A Eletrobras Distribuição Alagoas informou nesta terça-feira (27) que os clientes que pagarem dívidas atrasadas e regularizarem os débitos com a distribuidora até o dia 31 de dezembro deste ano receberão descontos especiais.

A ação faz parte da campanha de incentivo à inadimplência e vale para consumidores das classes residencial, industrial, comercial e rural.

De acordo com a distribuidora, serão oferecidos descontos de 100% nas multas e juros de mora para pagamentos à vista, e de 50% para parcelamentos, com entrada mínima de 30% do valor principal do débito.

Para negociar a dívida, os clientes devem ir a algum posto de atendimento da distribuidora que ficam em Maceió ou em outros municípios. Confira a lista completa dos postos e horários de atendimento no site da Eletrobras.

A empresa informou que em outubro deste ano a inadimplência das classes privadas com a Eletrobras atingiu R$ 222 milhões.

A classe com maior valor de inadimplência é a residencial, com mais de R$ 142 milhões, seguida da classe comercial com valores em aberto que alcançam os R$ 47 milhões. A inadimplência das classes industrial e rural atingem mais de R$ 20 milhões e R$ 12 milhões respectivamente.

“O fim do ano é uma época onde as pessoas procuram regularizar eventuais débitos que, por alguma razão, atrasaram no decorrer do ano. A intenção da Eletrobras é proporcionar melhores condições para estes clientes, evitando possíveis suspensões de fornecimento, negativação nos órgãos de proteção ao crédito e cobranças judiciais”, afirma o gerente de cobrança do órgão, André Carvalho.

Fonte: G1/AL