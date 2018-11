Fiscalização do MP-AL encontra irregularidades em transporte escolar de Campo Grande

Data: 27/11/2018



Várias irregularidades foram encontradas em 10 ônibus que fazem o transporte de alunos da rede pública do município de Campo Grande, no Agreste de Alagoas, durante uma fiscalização do Núcleo de Defesa da Educação do Ministério Público (MP-AL). A informação foi divulgada nesta terça-feira (27).

Além dos flagrantes, segundo o promotor Lucas Sachsida, foi recomendado à Prefeitura para que os veículos com irregularidades não circulem e que sejam substituídos em um prazo de 10 dias.

“Pudemos comprovar que alguns dos ônibus não tinham tacógrafo [aparelho medidor de velocidade] funcionando e estavam com pneus carecas, dentre outras irregularidades. Constatamos também que nenhum dos veículos possuía a vistoria semestral em dia, conforme determina o art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro”, explicou o promotor de Justiça e coordenador do Núcleo, Lucas Sachsida Carneiro.

Segundo o Núcleo de Defesa da Educação, já foi constatado em uma outra ocasião em Campo Grande que os alunos estavam sendo transportados em caminhões ‘pau de arara’.

Devido a isso, uma ação civil pública já havia sido ajuizada, solicitando ao Poder Judiciário que obrigue a Prefeitura a renovar a frota de veículos.

Um cumprimento de sentença pode ser proposto na ação já ajuizada pelo promotor de Campo Grande Rodrigo Soares da Silva.

“Nós poderemos adotar medidas extrajudiciais ou judiciais. Para nós, o mais importante é poder garantir segurança no transporte dos estudantes”, falou o promotor Sachsida.

Além da recomendação da troca dos veículos, o MP recomendou ainda algumas alterações no calendário escolar para que os alunos não sejam prejudicados.

Essa fiscalização faz parte do projeto Transporte Legal em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AL), que já interditou mais de 30 transportes escolares em São Luís do Quitunde, região Norte do estado.

A fiscalização que foi realizada pelo promotor de justiça Lucas Sachsida Junqueira Carneiro com as promotoras Maria Luísa Maia e Ariadne Dantas Meneses, do Núcleo de Defesa da Educação, e pelo promotor de justiça Rodrigo Soares da Silva, que atua na Promotoria de Justiça de Campo Grande.

Fonte: G1/AL