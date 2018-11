Governador anuncia para 15 de dezembro antecipação do décimo terceiro salário

Data: 26/11/2018



O governador Renan Filho anunciou, no início da noite desta segunda-feira (26), em transmissão ao vivo (live) em suas redes sociais – Instagram e Facebook-, a antecipação do pagamento do 13º salário para o dia 15 de dezembro a todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas. Com isso, serão injetados na economia alagoana cerca de R$ 300 milhões.

“O 13º salário referente ao ano de 2018 será pago no próximo dia 15 de dezembro, mais uma vez de forma antecipada, já que tínhamos o prazo para pagar até o dia 20, constitucionalmente”, observou o governador, ao lado do secretário de Estado da Fazenda, George Santoro, que também participou da transmissão ao vivo.

“Isso (o pagamento antecipado) é muito importante porque ocorre num momento em que as pessoas vão às compras”, destacou Santoro, ao se referir ao período natalino.

Renan Filho ressaltou que entre os dias 30 de novembro, quando começa o pagamento dos salários da primeira faixa do funcionalismo estadual, e 15 de dezembro, serão injetados cerca de R$ 600 milhões do Tesouro Estadual na economia alagoana. O pagamento da segunda faixa acontece no dia 10 de dezembro.

“Isso faz de dezembro um mês em que, aproximadamente, R$ 600 milhões do Tesouro alagoano sejam injetados na economia, o que ajuda a gerar empregos temporários, garante um giro em nosso comércio, no setor de serviços, ou seja, que ajuda a todos a ter um final de ano melhor”, afirmou Renan Filho.

Mais uma vez, ele destacou a importância do ajuste fiscal feito pelo Governo do Estado, que permitiu o equilíbrio financeiro capaz de manter os salários em dia e de fazer os investimentos necessários e reivindicados pelo cidadão alagoano, sobretudo nas áreas da infraestrutura, saúde, educação e da segurança pública.

Para a próxima gestão, ele garantiu que vai manter o equilíbrio fiscal, reduzir o tamanho da máquina pública, firmar parcerias público-privadas e assegurar a tributação justa.

“Chegamos ao final do ano com o 13º garantido, mas já estamos trabalhando para que em 2019 tenhamos um ano também assim: com muitos investimentos, melhoria da qualidade de vida, das políticas públicas e, sobretudo, com todos os compromissos em dia”.

Fonte: Agência Alagoas