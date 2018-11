Um morre em troca de tiros com a polícia durante operação em Coruripe

Data: 27/11/2018



Uma pessoa morreu durante uma troca de tiros militares do 11º BPM nesta segunda-feira, 26. O homicídio resultado do enfrentamento contra as forças policiais ocorreu no povoado Macaco Molhado, em Coruripe, cidade localizada no litoral alagoano.

De acordo com o oficial da supervisão do 11º BPM, Victor Rafael Tibúrcio dos Santos, 16 anos, conhecido como Vitor Bigodinho, teria recebido os militares, sendo alvejado com disparos. Com ele a polícia teria apreendido um revólver calibre 38.

Ele ainda foi socorrido para uma Unidade de Pronto Atendimento na cidade, mas não resistindo aos ferimentos entrou em óbito.

Ainda na ocasião, a policia prendeu José Welligton Rodrigues Vital, 21 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos. De acordo com a polícia, com os acusados teria sido apreendido motocicletas com sinais de adulteração.

Os acusados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

Fonte: AL24horas