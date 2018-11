Casal é vítima de ‘saidinha de banco’ em Arapiraca e criminosos levam R$ 1.500

Data: 28/11/2018

Um casal foi roubado após sair de uma agência bancária na terça-feira (27) no centro do município de Arapiraca, Agreste de Alagoas. Segundo a polícia, foram levados R$ 1.500 em espécie, dois aparelhos celulares, documentos e objetos pessoais das vítimas.

De acordo com relatório do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), as vítimas relataram para a polícia que ao sair do banco, foram abordadas por um casal.

Os dois criminosos se aproximaram das vítimas para agradecer a devolução de uma suposta carteira perdida, e em agradecimento ao objeto encontrado, os criminosos levaram as vítimas para receber um presente em uma loja de calçados, na Rua Fernandes Lima.

As vítimas deixaram os pertences com o casal e, quando olharam para trás, os criminosos haviam fugido com o dinheiro, bolsa, celulares e outros objetos pessoais das vítimas.

Militares do 3º BPM fizeram buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado.



Fonte: G1/AL