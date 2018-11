Centrais Já! têm atendimento suspenso no feriado do Dia do Evangélico

Data: 28/11/2018

A Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio (Seplag), por meio da Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC), informa que as Centrais Já! de Alagoas terão expediente suspenso nesta sexta-feira (30) devido ao feriado de Dia do Evangélico.

De acordo com a Superintendência, nesta quinta-feira (29), o Já! de São Miguel dos Campos também fecha para manutenção. A SAC reforça que as unidades de atendimento voltam a funcionar normalmente na segunda-feira (3). Na capital do Estado, as Centrais Já! têm expediente das 8h às 17h. Em Arapiraca, o atendimento ao público vai das 9h às 15h e, nas demais unidades do interior de Alagoas, o horário de funcionamento do Já! é de 8h às 14h.



Fonte: Agência Alagoas