Governador anuncia obras no Rei Pelé para receber elite do Brasileirão

Data: 28/11/2018

O governador Renan Filho (MDB) recebeu na manhã desta quarta-feira (28) parte da diretoria do CSA, capitaneados pelo presidente Rafael Tenório, o técnico Marcelo Cabo, além de alguns jogadores do elenco para celebrar a subida do Azulão do Mutange à elite do futebol brasileiro.

Renan Filho anunciou a assinatura do decreto para formação da comissão que irá estabelecer, até 31 de dezembro deste ano, as obras emergenciais para deixar o Estádio Rei Pelé apto a receber os jogos da Série A, cuja data de início está prevista para o dia 28 de abril, segundo calendário estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já a Série B começa dia 27.

O chefe do executivo anunciou que as prioridades são obras de manutenção, reforma dos banheiros, melhoria nos acessos, além de retiradas das cadeiras, o que pode significar incremento na capacidade de público da maior praça esportiva de Alagoas.

O decreto prevê a formação de um grupo de trabalho, envolvendo representantes de vários órgãos do Estado para definir prioridades e estratégias, como forma de assegurar que tudo esteja concluído até o início do torneio nacional.

Renan Filho, que estava acompanhado dos filhos João e Davi, vestidos com as camisas do CSA, destacou a importância da conquista azulina e reforçou seu compromisso com o futebol profissional alagoano. A comissão deve anunciar o que será feito até o dia 31 de dezembro.



Fonte: AL24horas