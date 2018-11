Justiça determina suspensão do concurso de Porto Calvo

Data: 29/11/2018

A Justiça de Alagoas determinou nesta quinta-feira (29) a suspensão do concurso de Porto Calvo, marcado para o próximo domingo (2). O pedido foi da Defensoria Pública, porque alguns candidatos questionaram que as provas para alguns cargos aconteceriam em Maceió.

A capital fica a cerca de 100 km de Porto Calvo. Segundo os candidatos, no edital está prevista a aplicação no próprio município ou nos vizinhos.

Por meio de nota, a Prefeitura de Porto Calvo informa que acata a decisão judicial e explica que o governo municipal vai se reunir com a Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) para definir os rumos do certame para definir uma nova data e sobre os locais onde serão aplicadas as provas.

“A prefeitura reforça também que o local da prova é definido pela banca examinadora e que o governo municipal é totalmente favorável que os exames sejam aplicados em Porto Calvo, e caso não seja possível, a prefeitura defende que seja aplicada também nos municípios vizinhos”, disse um trecho da nota da prefeitura.

Além disso, a Prefeitura informou que haveria transportes para todos os candidatos que fariam as provas nos municípios de Maragogi e Maceió. Porém, eles deveriam ir à prefeitura e solicitar o transporte.

Já a Copeve informou que a alocação dos candidatos em Maragogi e Maceió ocorreu porque o número total de candidatos inscritos no referido concurso foi superior à capacidade de alocação nos espaços físicos existentes no município de Porto Calvo.

E complementa que “são imprescindíveis condições de segurança, disponibilidade de transporte, conforto térmico e acústico, iluminação, mobiliário, serviços básicos de saúde, entre outras, adequadas para a realização das provas do concurso”.

No entanto, a defensora pública de Porto Calvo, Elaine Zelaquett, defende que a imposição do local viola os princípios do instrumento convocatório, da legalidade, da isonomia, da publicidade e da transferência.

O pedido foi deferido pelo juiz de direito da 2ª Vara de Porto Calvo, José Eduardo Nobre Carlos.

Além da suspensão, o juiz também ordenou que o Município designe nova data para realização das provas e realoque os locais do certame em estrita obediência ao edital, que previa a aplicação dos exames na própria cidade e em municípios circunvizinhos.

De acordo com o magistrado, deveria a organizadora do certame ter alocado os candidatos em cidades como matriz do Camaragibe, Porto de Pedras, Jacuípe, Japaratinga, que fazem limite com o Município de Porto Calvo.

Fonte: G1/AL