MPE encontra ônibus estudantis com pneus carecas e amortecedores estourados em São Sebastião

Data: 29/11/2018



O Ministério Público Estadual encontrou, durante inspeções do projeto Transporte Legal, diversas irregularidades na frota de ônibus, que faz o transporte de estudantes, da cidade de São Sebastião, no agreste alagoano.

Segundo o MPE, durante as fiscalizações, que contaram com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AL), foram vistoriados 72 ônibus, sendo 12 amarelinhos, comprados pela Prefeitura com recursos do Governo Federal, e 60 contratados por meio de licitação para realizar o serviço de transporte escolar. Os ônibus transportam estudantes de nível fundamental e médio além de universitários nas zonas urbana e rural do município. Pelo menos 4,2 mil são atendidos pelo transporte público na cidade.

Nas inspeções, o MPE e o Detran encontraram veículos com amortecedores estourados, pneus carecas, vazamento de óleo nos motores, falta de câmera de segurança de ré e dois tanques de água dentro de um ônibus.

Devido as irregularidades encontradas, a Prefeitura de São Sebastião terá um prazo de 10 dias para realizar manutenção nos ônibus. Com isto, o Executivo Municipal também terá que apresentar um calendário de reposição de aulas.

“Todos os motoristas se submeteram ao curso especializado de transporte escolar, conforme exige o Código de Trânsito Brasileiro. E isso é muito importante. E verificamos também que, apesar das irregularidades encontradas, o interesse na solução do problema é grande, uma vez que já repassamos todas as informações necessárias a essa regularização”, informou o coordenador do Núcleo, Lucas Sachsida Carneiro.

Ainda segundo o promotor de justiça, caso esses problemas não sejam sanados, o Ministério Público pode usar das suas atribuições para fazer o ajuizamento de ações civis públicas. “Nós poderemos adotar medidas extrajudiciais ou judiciais. Tudo vai depender da gravidade do caso e da disponibilidade dos gestores em querer encontrar soluções. Para nós, o mais importante é garantir a segurança no transporte dos estudantes”, destacou.

O projeto Transporte Legal visa fiscalizar a qualidade dos veículos que fazem o transporte escolar de crianças, adolescentes e jovens nos 102 municípios alagoanos.

com MPE/AL