Mulher é flagrada tentando entrar com maconha dentro de maçãs em presídio de Maceió

Data: 29/11/2018



Amanda Teodoro Teixeira de Lima, 21, foi presa nesta quinta-feira (29), quando tentava entrar no presídio Cyridião Durval, no Complexo Peniteciário de Maceió, com maconha escondida em maçãs. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social (Seris).

A quantidade de maconha ainda não foi informada. A droga foi enrolada em plástico transparente e colocada dentro das frutas.

Em outubro, uma mulher foi presa ao tentar entrar no Sistema Prisional com drogas escondidas em pacotes de bolachas. No mesmo mês, outra mulher foi presa enquando tentava entrar no Cyridião Durval com maconha dentro de bananas.



Fonte: G1/AL