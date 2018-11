Penedo tem o convento mais lindo do Nordeste

Data: 29/11/2018



O Convento franciscano Maria Mãe dos Anjos, em Penedo, construído em 1659 é um dos mais lindos do Nordeste e está pronto para visitação pública. O local faz parte de um roteiro cultural incrível em Penedo.

O Convento foi totalmente restaurando e possui um dos templos católicos mais bem preservado do Brasil

O Convento possui 358 anos de construído e é composto da capela principal, que já está pronta e aberta ao público para visitação e celebrações religiosas, o claustro onde parte dele foi transformado em pousada; biblioteca, pátio para meditação, refeitório e cozinha. O prédio é realmente um atrativo a parte e tem todas as condições de abrigar uma pousada e até um restaurante.

O Convento Franciscano guarda em seu interior obras de arte em madeira e pedra, que foram realizadas, segundo Frei Antonio Rodrigues, por artistas portugueses, mas principalmente por escravos africanos de uma determinada região do Continente Negro. Esses homens eram escravos, mas não vivam como tal, já que gozavam de regalias podendo morar em uma comunidade deles sem que fossem molestados.

Todos os dias se apresentavam no Convento para realizar os trabalhos de escultura e construção do templo. Segundo Frei Antonio Rodrigues praticamente todos conquistaram sua liberdade, se tornando cidadãos comuns fundando as atuais comunidades Quilombolas, que existem em Penedo.

Os trabalhos de escultura realizados por eles podem ser vistas em todo Convento Franciscanos, como os lavabos que existem e também no altar morto da capela.

Durante os trabalhos de restauração foram realizadas descobertas como uma antiga pintura nas paredes que decoram a sala capitular, onde os franciscanos se reuniam para tomar decisões sobre o trabalho de evangelização.

Outra grande revelação é a riqueza histórica da biblioteca do Convento. Muitos dos livros foram escritos pelos religiosos que relatavam o dia a dia da comunidade e também da movimentação política da província e do país.

Relatos que contam com detalhes acontecimentos do período do Brasil, colônia, Império e Republica, sob a ótica dos franciscanos. Dentro desse contexto vale lembrar que Penedo era um entre porto importante desde a descoberta em 1.500, pois era o local mais próximo, que oferecia água doce para abastecer aos navios que chegava a América do Sul.

O movimento no porto de Penedo era intenso, já que o rio São Francisco na época oferecia condições da navegação de embarcações de grande porte, sendo um dos primeiro lugares a receber as noticias da Europa antes mesmo das importantes cidades e Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo.

Essas condições ajudaram aos frades franciscanos a enriquecer seus relatos que estão registrados nos milhares de livros existentes na biblioteca do Convento Franciscano em Penedo. Segundo Frei Antonio Rodrigues, que chegou a ler alguns desses livros, há muito assunto interessante, principalmente com relação à vida política da província.

Os primeiros indícios apontam para uma nova fonte de informação sobre a nossa história que estará à disposição do público a partir de julho, mas com toda vigilância para evitar o furto desse material tão importante que poderá levar a revelações importantes de nossa história, que poderá até mesmo mudar algumas versões institucionais.

Pousada do Convento Franciscano em Penedo está aberta para investidores

interessados em investir em hotelaria em Penedo têm a partir de agora grandes oportunidades de negócios. Um deles é com relação ao Convento Franciscano Santa Maria Mãe dos Anjos, que foi disponibilizado pela Ordem Franciscana para, através de concessão remunerada, se utilizado como hospedagem.

Dessa forma o Convento seria o primeiro equipamento de hospedagem, nesse estilo, em Alagoas, proporcionando um diferencial para seus hospedes, que terão a oportunidade de desfrutar de uma ambiental clássico que foi totalmente recuperado em seu estilo original do século 18.

O Convento Franciscano possui atualmente cerca de 14 apartamentos totalmente reformado e pode se ampliado o número para 20. A ideia é também instalar um café cultural e literário no pátio de meditação e até instalar um restaurante cinco estrelas, com um cardápio, que terá um menu da época em que foi construído. Resgate que poderá ser feito através de pesquisa, aos moldes que existe em Alcobaça e no Palácio de Cintra em Portugal.

A busca agora é atrair investidores no Brasil, capazes de absolver o projeto, já classificado como classe A. Um dos primeiros contatos agendado para 2019, deverá será realizado será junto ao Grupo CR7 em Portugal, que trabalha em parceira com o Grupo Pestana. Os interessados deverão procurar a Ordem Franciscana, o Instituto do Patrimônio Histórico Arquitetônico Nacional (Iphan) ou a prefeitura de Penedo para iniciar os contatos.

com Mozart Luna