11º BPM realiza palestra na Escola Correia Titara em Piaçabuçu

Data: 29/11/2018



Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar visitaram a Escola Estadual Correia Titara em Piaçabuçu e realizaram uma palestra voltada para o tema “O uso abusivo de drogas e suas consequências”. Na ocasião a 1ª Tenente Lygia realizou algumas dinâmicas com os alunos, que puderam falar a respeito das suas experiências e o que pensam a respeito do tema para ao final discutir as consequências jurídicas, físicas e psicológicas das drogas.

O evento contou com todos os alunos e professores do colégio do período matutino e contou com o apoio do comandante do 11º Batalhão, o Tenente Coronel Jota Júnior que parabenizou a ação salientando que os trabalhos da polícia devem visar não só a repressão ao tráfico de drogas mas também a conscientização e prevenção contra o uso, orientando em relação aos efeitos jurídicos e sobre a saúde dos usuários.

A intenção é que vários outros colégios da região sejam visitados pelos policiais para realização de ações neste sentido.



Com Assessoria