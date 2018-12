Divulgada a Programação Religiosa da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2019 de Penedo

Data: 01/12/2018



Foi divulgada no último dia 29/11, a programação religiosa da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2019 de Penedo.

Com o tema “Bom Jesus dos Navegantes ajuda-nos a navegar em tua barca” a programação vai de 08 de janeiro 2019 à 13 de janeiro de 2019.

Confira abaixo a programação oficial.

08.01.2019 Terça-Feira – ABERTURA DA FESTA

18:30h – Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da residência da Senhora GISELE GONÇALVES na Rua José Coelho nº 37, em direção a Capela de Santa Cruz.

19:00h – Procissão Luminosa saindo da Capela de Santa Cruz com a Imagem Peregrina do Bom Jesus dos Navegantes pelas ruas da Comunidade.

20:00h – Noite Mariana (Terço, Ladainha de Nossa Senhora e Consagração)

Animação: RCC.

09.01.2019 Quarta-Feira – Oração pela paz Familiar e pelos Leigos

18:30h – Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da residência da Senhora LUZIA DE OLIVEIRA SILVA na Rua Campos Teixeira nº 501, em direção a Capela de Santa Cruz.

19:00h – Adoração Eucarística até às 20:30hs.

Animação: Grupo Segue-me

TRÍDUO DE LOUVOR

10.01.2019 Quinta-Feira

06:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

12:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:15h – Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO na Capela de Santo Antonio, em direção a Capela de Santa Cruz.

18:30h – Capela de Santa Cruz – Santo Terço

19:00h – Celebração Eucarística.

Presidente da Celebração: Pe. Edinaldo da Silva Santos

Animação Litúrgica: Coral Sagrada Família

NOITEIROS: Comunidade de Santo Antônio e Terço dos Homens, Paróquia de Santa Luzia, Legião de Maria, Mãe Rainha, Confraria de São José, Vicentinos, Setor Juventude de Penedo, Terço da Misericórdia, Pastoral Catequética, Infância Missionária e Equipe da Missa com Crianças, Movimento Fé e Luz, Comunidades: Santa Cruz, São Miguel e Irmandade do Santíssimo Sacramento.

11.01.2019 Sexta-Feira

06:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

12:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:15h – Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ na Capela de São José, em direção a Capela de Santa Cruz.

18:30h – Capela de Santa Cruz – Santo Terço

19:00h – Celebração Eucarística.

Presidente da Celebração: Pe. Jackson Ribeiro do Nascimento

Animação Litúrgica: Grupo Ágape

NOITEIROS: Comunidade de São José e Terço dos Homens, Área Pastoral Nossa Senhora Auxiliadora, Casa do Bom Samaritano, CEB’S, Pastoral do Batismo, Grupos da Melhor Idade: Alegria de Viver e Penedo Novos Horizontes, Apostolado da Oração, Comunidades: Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora Aparecida, Vilas: Santa Clara, São Francisco, Primavera, Bairro Vitória, Marizeiro, Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística e OFS.

12.01.2019 Sábado

06:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

12:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e ORAÇÃO DO Ângelus.

18:15h – Peregrinação com a Imagem dp Bom Jesus dos Navegantes, saindo da COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA na Capela de Nossa Senhora de Fátima em direção a Capela de Santa Cruz.

18:30h – Celebração Eucarística.

Presidente da Celebração: Pe. Vanderley da Silva Costa

Animação Litúrgica: Coral Vox Populi

NOITEIROS: Comunidade de Nossa Senhora de Fátima, Senhor do Bonfim e Areal, Paróquia São Francisco de Assis, ECC, Catecumenato, Prefeitura Municipal de Penedo, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos, Marinha do Brasil, Tiro de Guerra, Bancários, Comerciantes, Funcionários Públicos e SINDSPEM.

12/01/2018 SÁBADO

A partir das 15:00h

CORRIDA DE SACO

CORRIDA DO OVO

CORRIDA DE CAVALO DE PAU

CORRIDA DE PERNA DE PAU

QUEBRA-POTE

CORRIDA DE JERICO

13.01.2019 Domingo – Romaria do Bom Jesus dos Navegantes

06:00h – Salva de Fogos

06:15h – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Manoel Sabino

Animação Litúrgica: Coral Ministério Bom Jesus

09:00h – Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Edinaldo da Silva Santos

Animação Litúrgica: Grupo Divina Misericórdia e Kairós

10:30h – Igreja São Gonçalo Garcia – Realização de Batizados

12:00h – Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

14:30h – Saída da Procissão Triunfal da Capela de Santa Cruz com o Andor do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, percorrendo as principais ruas da Comunidade em direção ao cais do Porto Rio São Francisco para realização da procissão Fluvial.

18:00h – Capela de Santa Cruz – Celebração da Santa Missa Campal

Presidente da Celebração: Dom Valério Breda, SDB (Concelebrada com todos os Padres da Cidade)

Animação Litúrgica: Movimento Segue-me

20:00h – Palco Central / Show Religioso

Fonte: Assessoria