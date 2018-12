Estádio Rei Pelé é candidato a centro de treinamento da Copa América 2019

Data: 30/11/2018



A Copa América 2019, que será realizada no Brasil, poderá ter o Estádio Rei Pelé como centro de treinamento de seleções. Nesta quinta-feira (29), a Federação Alagoana de Futebol (FAF) indicou a maior praça esportiva de Alagoas como candidata a receber os treinos de algumas das 12 seleções participantes.

De acordo com solicitação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), cada federação pode indicar dez estádios ou campos que possam receber treinamentos durante a competição.

No ofício enviado pela FAF, foram encaminhadas todas as informações do Estádio, bem como imagens da praça esportiva, que já foi Centro de Treinamentos durante a Copa do Mundo, recebendo a seleção de Gana.

A secretária do Esporte, Lazer e Juventude, Claudia Petuba, destacou a indicação do Rei Pelé como candidato a receber as seleções. “O Rei Pelé é um estádio que se reinventa. Apesar de antigo, é um equipamento esportivo que atrai atenções, por isso trabalhamos para melhorá-lo a cada dia. A casa, que já recebeu uma seleção de Copa do Mundo, agora pode receber novas estrelas do futebol”, afirmou.

A opinião foi reforçada pelo presidente da Federação Alagoana de Futebol (FAF), Felipe Feijó. “A Conmebol e a CBF querem utilizar estádios oficiais e o Rei Pelé não poderia ficar de fora. Enviamos as informações necessárias e, caso preencha os requisitos, será escolhido”, completou.

As entidades que, juntas, promovem a Copa América devem anunciar em janeiro as cidades que terão centro de treinamento na competição. As sedes dos jogos já foram anunciadas: Morumbi – apenas para a abertura – e Arena Corinthians, ambas em São Paulo; Mineirão, em Minas Gerais; Beira Rio, no Rio Grande do Sul; Arena Fonte Nova, em Salvador; e a grande decisão acontece no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Participam da Copa América as dez seleções da América do Sul – Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, além dos dois países convidados, Japão e Catar, país sede da Copa do Mundo 2022.

Fonte: Agência Alagoas