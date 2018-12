Menino de 13 anos é detido e espancado por populares após suposto roubo

Data: 01/12/2018



Um adolescente acusado de ter participado de um assalto a transeuntes no conjunto Colina dos Eucaliptos, no bairro do Clima Bom, parte alta de Maceió, foi apreendido apó ser denunciado por populares a uma guarnição que passava pela região, na noite da última quinta-feira (29).

De acordo com informações do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) , os militares realizavam patrulhamento de rotina quando foram informados que dois indivíduos estariam praticando assaltos na região portando uma arma de fogo. Uma das vítimas indicou a direção que os suspeitos teriam se evadido. Outra vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo e encontrada na UPA do Benedito Bentes.

Após buscas com o apoio da guarnição PMAC, também do BPTran, e da Solo 03, do 4º BPM, um dos suspeitos, de 13 anos, foi encontrado e contido pela população do bairro. Com o menor os policiais encontraram materiais subtraídos durante a ação criminosa.

Diante do fato, o adolescente foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), por ter sido espancado antes da chegada da polícia e, em seguida, encaminhado à Central de Flagrantes, no bairro do Farol. Junto à Polícia Judiciária, ele foi autuado por Ato Infracional análogo ao crime de Roubo.

com Ascom PMAL