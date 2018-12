Chegada de Papai Noel e apresentações culturais são destaques do “Penedo Luz” durante o final de semana.

Data: 17/12/2018



Papai Noel já chegou em Penedo e fez a alegria da criançada na praça 12 de abril na tarde /noite da última sexta-feira(14), quando foram distribuídos diversos presentes para os meninos e meninas, que também puderam visitar o “bom velhinho” e tirar fotos. Ao chegar a praça 12 de Abril, Papai Noel acenou para todo o público de cima do caminhão do corpo de bombeiros, ao qual havia percorrido algumas ruas da cidade.

Uma verdadeira multidão compareceu ao local do evento para juntos com o Prefeito Marcius Beltrão, Secretária de Cultura Aliny Costa, entre outras autoridade receberem um dos principais símbolos do Natal.

Durante as festividades, as crianças também puderam brincar no “pula-pula” montado especialmente para elas, além disso outros personagens infantis também estiveram presentes para fazer a alegria das crianças.

A chegada do Papai Noel também contou com shows do saxofonista Douglas e da Cantora Renata Porto. Já no sábado (15) foram à vez das apresentações da Peça teatral “O magico de Oz” e das Bandas: Cores do Mar e banda Instrumental com a cantora Regina Costa.

Para o Prefeito Marcius Beltrão, esse foi um momento de diversão para as crianças penedenses, em sintonia com a magia do natal.

“Hoje foi o grande dia do Papai Noel ir ao encontro das nossas crianças. Tudo perfeito e muito lindo. Ver o sorriso estampado nos rostos de nossas crianças é o verdadeiro alimento para nossas vidas”, afirmou o Prefeito.

Fonte: Ascom/PMP