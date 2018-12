Semthas lança escolinha de futebol “Trabalhando Sonhos” em enfrentamento ao trabalho infantil

Data: 17/12/2018



A Secretaria municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social realizou na manhã do último sábado (15), o lançamento da Escolinha de futebol “Trabalhando Sonhos”, que tem o objetivo de possibilitar que as crianças e adolescente troquem o trabalho infantil pelo esporte, dando um novo rumo a suas vidas e possibilitando assim seu desenvolvimento integral. Participaram da abertura, realizada no campo de futebol localizado na antiga Lagoa do Oiteiro: O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão, a Secretária Maria Isabel Bezerra Ernesto Cabral, além de toda a equipe da Semthas envolvida no projeto.

De acordo com Vinicius Barbosa , Coordenador de Planejamento da Semthas, as ações integram o Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil e cumprem parte das metas estabelecidas no Plano Estratégico da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social. Seguindo com as etapas de identificação das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, (Etapa IV), o que torna possível conhecer as famílias e suas demandas sociais.

Além das identificações houveram a entrega de mais 60 coletes aos Carregadores Legais, facilitando a tomada de decisão, de quem precisa do serviço de carregamento nas feiras livres.

“Esse lançamento permite que nossas crianças e adolescentes troquem o trabalho nas feiras livres pela possibilidade real de alimentar seus sonhos, as equipes também realizam a aproximação com a comunidade, distribuíram materiais informativos sobre o trabalho infantil, mostrando que se faz necessário a participação de todos no enfrentamento às formas de exploração da mão de obra infantil”, destacou

Com isso por meio da identificação das famílias das crianças e adolescentes,foi possível organizar as demais etapas do planejamento, incluindo as ações que oferecem qualificação profissional(dessas famílias) para que haja geração de renda e autonomia financeira. Por conta disso, já no dia 19 de dezembro será realizado um Curso de Produção de Tapiocas, produto com grande potencial comercial em nossa região.

O Prefeito de Penedo Marcius Beltrão destacou que estão sendo assistidas 50 crianças e jovens que estavam trabalhando nas feiras livres de Penedo, desses 27 já inseridos em empresas, por meio do Programa Jovem Aprendiz.

“Também estamos capacitando com cursos seus pais, assim conseguem melhorar a renda familiar sem que as crianças precisem trabalhar. Este projeto conta ainda com a parceria da Escolinha Novas Talentos, capitaneada pelo professor Evanilson. Todos unidos em defesa das nossas crianças,”afirmou.

Fonte: Ascom/PMP