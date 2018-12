Vila de Carlinhos Maia em Penedo ganha obras de Romero Brito

Data: 17/12/2018



Em uma simples vila na cidade de Penedo, região do Baixo São Francisco, ter um vizinho faz toda uma diferença, principalmente quando esta pessoa se trata do humorista conhecido como o “Rei dos Instagram”, Carlinhos Maia. A fama do brasileiro, que se espalha pelo mundo, chegou até o brasileiro radicado nos Estados Unidos, Romero Brito, artista admirado pelo influenciador digital alagoano. Com isso, veio presente para os moradores da localidade. Várias telas do pintor foram e escolhidos para receber telas em suas fachadas.

O presente que trouxe mais cor e alegria para a Vila Primavera de Maia foi registrado e revelado pelo programa Fantástico, da Rede Globo, na noite deste domingo, 16. Os quadros agora decoram a frente das casas simples da comunidade.

Carlinhos Maia, 27 anos, atua na internet há apenas três anos e já conquistou espaço digno de celebridades. Em junho ele entrou no ranking internacional, ficando em segundo lugar entre os perfis mais vistos nos stories do Instagran perdendo apenas para a socialite americana Kim Kardashian e a frente de astros como Neymar, Bruna Marquezine, Anitta e de influenciadores digitais como o youtuber Whindersson Nunes. São mais de 8 milhões de visualizações por dia que ele consegue na Internet.

A rua onde o humorista mora em Penedo se transformou em ponto turístico. E agora, além do famoso influenciador, quem for até o local poderá conferir também as obras de Romero Brito colocadas na fachada das residências.

Por Marcelo Amorim/Gazetaweb