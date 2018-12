Daniel Mendonça é eleito presidente do Penedense para o biênio 2019/2020

Data: 17/12/2018

O servidor público municipal, Daniel Pereira Mendonça foi eleito hoje, 17/12, presidente do Sport Club Penedense por aclamação. Apenas a chapa encabeçada por Daniel foi registrada durante o pleito eleitoral e consequentemente homologada pelo Conselho Deliberativo do clube ribeirinho.

Confira abaixo a nova diretoria do Sport Club Penedense:

Presidente: Daniel Pereira Mendonça

Vice-Presidente: Aerton Reis dos Santos

1º Secretário: Geraldo José Santos

2º Secretário: José Maciel de Oliveira

1º Tesoureiro: Joaquim Reis de Santana

2º Tesoureiro: Ranilson Felix

Diretor de Esporte: Geraldo Tavares de Almeida Neto

Diretor de Futebol: Farly Matias

Diretor Médico: Dr. Ronaldo Vieira

Daniel Mendonça participou ao vivo no programa Balanço Geral desta segunda-feira, 17, e falou que irá trabalhar para ajustar as finanças do clube, que hoje está com um déficit de mais de R$ 200 mil. Sobre seu planejamento de gestão para o clube Daniel disse que irá trabalhar para conseguir mais sócios e colocar pra frente o projeto de colaboração dos usuários através do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), na qual as pessoas autoriza o desconto no talão da água sendo ele de qualquer valor para ajudar o clube.

Em relação a prática do futebol no próximo ano, o Penedense irá participar apenas das categorias de base, haja vista, que o clube não participou de nenhuma competição deste ano, o impossibilitando assim de participar do Alagoano da 2ª divisão de 2019.

Para finalizar, Daniel falou sobre o dinheiro do Penedense na transferência do jogador penedense Marinho para o futebol chinês. O novo presidente do clube ribeirinho disse que o advogado já está com alguns documentos comprobatórios de que Marinho foi revelado pelo Penedense e que ainda falta alguns documentos para concluir todo o processo.

por Redação