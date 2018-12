Pagamento do décimo terceiro salário injeta R$ 1,7 bilhão na economia de Alagoas

Data: 18/12/2018

Estimativa divulgada nesta terça-feira (18), pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revela que o pagamento do décimo terceiro salário deve injetar cerca de R$ 1,75 bilhão na economia alagoana. Desse total, cerca de R$ 807 milhões – o equivalente a 46% dos recursos – devem ser gastos no comércio e serviços do Estado.

Apesar do volume de recursos, pesquisa divulgada na segunda-feira (17), pela Federação do Comércio do Estado de Alagoas (Fecomércio-AL), revela que somente 8,5% dos consumidores que recebem a renda extra irão utilizar o dinheiro para compras de Natal. Outros 32,4% vão utilizar a remuneração para pagar contas em atraso, enquanto outros 24,1% vão utilizar para pagar despesas do início do ano, a exemplo de matrícula e material escolar, IPTU, entre outros.

O desemprego e o endividamento são os principais motivos da retração na intenção de consumo este ano, na comparação com 2017. Segundo a pesquisa da Fecomércio-AL, 26,8% dos consumidores não irão comprar por causa do desemprego, enquanto outros 22,9% alegaram endividamento para frear o consumo.

Em todo o País, o pagamento do décimo salário deve injetar mais de R$ 211,2 bilhões na economia brasileira, segundo levantamento feito pelo Departamento Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Segundo o órgão, este montante representa aproximadamente 3% do Produto Interno Bruto (PIB) do país e será pago aos trabalhadores do mercado formal, inclusive aos empregados domésticos; aos beneficiários da Previdência Social e aposentados e beneficiários de pensão da União e dos estados e municípios.

Cerca de 48,1 milhões de trabalhadores no mercado formal devem receber o salário extra até quinta-feira, dia 20 de dezembro. O volume representa 57,8% dos 83,3 milhões de brasileiros que serão beneficiados pelo pagamento extra. O calendário da gratificação natalina é fixado pela Lei 4.749/1965, e determina que haja parcelamento em duas vezes do pagamento e que a primeira parcela seja quitada de 1º de fevereiro até o dia 30 de novembro, enquanto a segunda, até o dia 20 de dezembro.

Por Carlos Nealdo/Gazetaweb