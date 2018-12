Semana do Bebê tem início nas Unidades Básicas de Saúde com atendimentos e orientações

Data: 18/12/2018



A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Secretaria municipal do Trabalho, habitação e Assistência Social-Semthas, por meio da Coordenação do Programa das Cestas Nutricionais, realizou na última Segunda-feira(17), a abertura da Semana do Bebê, na Unidade Básica de Saúde Jairo Leite,localizada na antiga Lagoa do Oiteiro. A Semana do Bebê fará parte das condicionalidades para a retirada das cestas nutricionais, durante a próxima entrega.

De acordo com a Coordenadora do Programa das Cestas Nutricionais em Penedo, a Assistente Social Leidy Ane Oliveira, esse é um momento no qual a coordenação municipal do programa, juntamente com Coordenação de Atenção Básica da Saúde com o apoio de toda equipe das Unidades Básicas de Saúde realizam uma atividade muito especial com as beneficiarias, incluindo atividades socioeducativas com as enfermeiras das unidades e palestras sobre amamentação e saúde bucal, além de atendimento com a equipe do programa.

Leidy Ane também explica que a falta da beneficiária na Semana do Bebê deverá ser justificada, pois a presença de todas é indispensável, onde as mesmas deverão assinar a lista de frequência. As beneficiarias que tiverem duvidas, devem procurar o Posto de Saúde de sua localidade para se informarem.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA SEMANA DO BEBÊ💗

Dia 17/12 – 8h

Gestantes e Nutrizes do Posto Jairo Leite

Local: ESF Jairo Leite

1⃣Atividade Educativa: Amamentação com a enfermeira Taniele

2⃣Atendimento e atividade educativa de saúde bucal

💟Atendimento e orientações sobre as condicionalidades do Programa e esclarecimentos sobre a retiradas das cestas.

(Equipe do Programa)

______________________________________

Dia 19/12 – as 8h

Gestantes e Nutrizes do Posto Santo Antônio

Local: ESF Santo Antônio

1⃣Ativida de Educativa: Cuidados com o bebê com enfermeira Greyce

2⃣Marcos do NASF: desenvolvimento no lactente

💟Atendimento e orientações sobre as condicionalidades do Programa e esclarecimentos sobre a retirada das Cestas.

(Equipe do Programa)

___________________________________

Dia 20/12 – as 8h

Local: ESF centro

1⃣Atividade Educativa: Cuidados com o bebê(Enfermeira Marta)

💟Atendimento e orientações sobre ascondicionalidades do Programa e esclarecimentos sobre a retiradas das cestas.

(Equipe do Programa)

___________________________________

Dia 20/12- as 8h

Gestantes e Nutrizes do Posto Raimundinho 9

Local: ESF Raimundinho 09

1⃣Atividade Educativa com enfermeira Carmem: imunização na infância

2⃣NASF/Marcos: desenvolvimento no lactente

💟Atendimento e orientações sobre as condicionalidades do Programa e esclarecimentos sobre a liberação das cestas.

(Equipe do Programa)

__________________________________

Dia 21/12- SEXTA – às 8h

Local: AUDITÓRIO DO SINDSPEM

Homenagem e apresentação do GRUPO DE DANÇA DO CRAS SENHOR DO BONFIM

As gestantes e Nutrizes dos Postos abaixo:

💟Atividade Educativa:Cuidados com o bebê (Enfermeira Hilka -saude da Mulher)

💗Momento com a Pedriatra e neonatologista Dra. VANESSA

💟Atendimento e orientações sobre as condicionalidades do Programa e liberação das cestas Nutricionais

(Leidy Ane – Gestora do Programa e equipe).

POSTOS DE SAÚDE:

Rosete

Vitória

Vila Matias

Gabriel 04

Gabriel05

Raimundinho08

Cohab

Cacimbinhas/SESI

São José

José Edileno

Fonte: Ascom/PMP