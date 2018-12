Alagoas registra aumento no nível de chuva em dezembro em relação ao ano passado

Data: 19/12/2018



O mês de dezembro foi de chuvas acima do esperado para Alagoas, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) obtidos com exclusividade pela Gazetaweb nesta quarta-feira (19), as únicas regiões que não atingiram a média esperada foram o Litoral e o Baixo São Francisco, com o quadro mais crítico tendo sido visto nesta última, que teve uma média de 22,1 mm de chuva, quando eram esperados 37,1 mm.

Em 2017, três das seis microrregiões que compõem o estado não atingiram a média de chuva esperada durante o mesmo período, e a região do Baixo São Francisco já figurava entre elas, com uma média de 15,1 mm, à época, para a mesma quantidade que era esperada este ano.

O Sertão do São Francisco, que no ano passado havia registrado 6,4 mm de chuva (quando o esperado eram 35,6 mm), foi a que mais superou as expectativas, uma vez que, agora em 2018, apresentou uma faixa de 99,9 mm para a mesma média esperada. A área compreende as cidades de Olho D’água do Casado, Delmiro Gouveia e Piranhas.

Em segundo lugar aparece o Sertão, que havia registrado uma média de apenas 6 mm e este ano teve 56,9 mm cravados. A região foi, ainda, a que mais choveu neste mês de dezembro, com 99,9 mm já registrados. Na última segunda-feira (17), as cidades que mais registraram chuva foram Santana do Mundaú (55 mm), São Miguel dos Campos (68 mm), Messias (60 mm) e Marechal Deodoro (60 mm).

Segundo o órgão do Governo do Estado, o aumento no nível das chuvas se deu em virtude do aquecimento das águas do Oceano Atlântico, o que faz com que ocorra maior evaporação da água do mar. O fator pode, inclusive, abrir a possibilidade para novos eventos de chuva até o final deste ano.

Entretanto, salienta a Semarh, a predominância para o estado, por enquanto, é de tempo seco e altas temperaturas, anulando a possibilidade de chuva em quaisquer regiões do estado, pelo menos, até o final desta semana. Para o verão, que iniciará no próximo dia 21, a tendência é que haja temperaturas elevadas e tempo seco de volta à Alagoas.

Fonte: Gazetaweb