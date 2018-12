Codevasf recupera 400 quilômetros de estradas vicinais em nove municípios alagoanos

Data: 19/12/2018



Cerca de 400 quilômetros de estradas vicinais que ligam a zona rural de nove municípios alagoanos a importantes rodovias estão sendo recuperados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Os investimentos são de aproximadamente de R$ 2 milhões por meio de emenda parlamentar ao Orçamento Geral da União (OGU).

As estradas vicinais em recuperação estão situadas nas zonas rurais dos municípios de Pão de Açúcar, Piranhas, Penedo, São Sebastião, Igaci, Poços das Trincheiras, Jacaré dos Homens, Coité do Noia e Colônia Leopoldina. Elas representam as principais vias de escoamento da produção agropecuária para centros distribuidores e consumidores, além de servir de interligação entre municípios e comunidades difusas.

O povoado Capela, situado na zona rural de Penedo, foi um dos beneficiados com a manutenção de estradas vicinais. Morador do povoado, Gilvan Lima, 42 anos, usa a estrada recuperada como a principal via de acesso à zona urbana da cidade e a outros povoados. Para ele, o principal resultado dos investimentos da Codevasf é a segurança. “Estou muito satisfeito com a melhoria dessa estrada. Se sempre fosse assim, seria bom demais, pois antes tinha uma buraqueira que trazia perigo a gente que dirige por aqui. Hoje temos segurança para transitar”, afirmou.

A recuperação da estrada vicinal do povoado Capela também foi comemorada pela família de Carlos Batista, 27 anos. Ele, a esposa e a filha de cinco anos moram num trecho que antes era bastante deteriorado. “Moro há três anos e a estrada estava com muitos buracos. Era difícil para o transporte, até para o ônibus escolar. Agora facilitou para todos nós”, disse.

Segundo o engenheiro civil Ricardo André Pereira, chefe da Unidade Regional de Implantação e Acompanhamento de Projetos da Codevasf em Alagoas, os serviços compreendem a recuperação da superfície com motoniveladora e o revestimento com cascalho argiloso em trechos críticos. Ele ainda explicou que esses serviços de manutenção foram distribuídos de acordo com a demanda apresentada por municípios interessados em recuperar as vias de acesso rural.

“Nós identificamos a demanda por manutenção de estradas vicinais, já que atuamos em municípios com extensas áreas rurais. Assim, a Codevasf fez o contrato que prevê 400 quilômetros de trabalho”, explicou.

O chefe da Unidade Regional de Implantação e Acompanhamento de Projetos ainda revelou que a Codevasf está realizando novo processo licitatório com perspectiva de ampliação da extensão a ser recuperada e incremento na qualidade do serviço.

“Nesse novo contrato que vamos trabalhar em 2019, vamos ampliar o revestimento com cascalho argiloso. No primeiro contrato, disponibilizamos em torno de 25% da quilometragem prevista para revestimento. No novo projeto, vamos trabalhar com a previsão de revestir com cascalho a metade da extensão dos quilômetros contratados”, afirmou Pereira.

O superintendente regional da Codevasf em Alagoas, James Marlan Ferreira Barbosa, disse que, devido ao sucesso na execução do projeto, outros municípios devem ser contemplados na segunda etapa. A previsão é que a nova etapa do projeto ocorra no primeiro semestre de 2019.

“As estradas vicinais são de extrema importância para a economia desses municípios, pois são, muitas vezes, a principal, se não a única, via de transporte de pessoas e mercadoria na zona rural. Devido a esse papel fundamental, já recebemos diversas demandas para a segunda fase do projeto e estamos abertos às demandas das prefeituras, já que hoje a Codevasf atua em todos os 102 municípios de Alagoas”, declarou Barbosa.

Fonte: Assessoria Codevasf