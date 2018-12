Festival Maceió Verão não vai ser realizado em 2019, diz prefeitura

Data: 19/12/2018



O Festival Maceió Verão que aconteceria em 2019 foi suspenso pela prefeitura. O anúncio foi dado em uma nota publicada na manhã da quarta-feira (19). A decisão está dentro de uma série de medidas emergenciais de corte de gastos anunciados pela administração da Capital alagoana.

Embora o evento, na última edição, tivesse sido realizado em parceria com a iniciativa privada, que minimizou os gastos municipais com as festividades, o Município afirma que tem a necessidade de concentrar investimentos nas áreas mais prioritárias.

Em outubro deste ano, a prefeitura publicou um edital de contratação de empresas de produção de eventos de grande porte para a realização do festival. A empresa selecionada teria a concessão do espaço público. Os recursos seriam por meio de comercialização de cotas de patrocínio e apoio financeiro na área cultural.

O Festival Maceió Verão era realizado em janeiro e fazia parte do calendário cultural do estado. Em sua primeira edição, trouxe atrações de destaque nacional como Frejat, Nando Reis, Paralamas do Sucesso e Lenine. Na última edição, já com a parceria privada, vieram artistas como Léo Santana, Zezé de Camargo e Luciano, Cidade Negra e Cláudia Leite.

Corte de gastos

Além do festival, os cortes também vão acontecer nos órgãos municipais. O Secretário Municipal de Gestão, Reinaldo Braga, afirma que a redução de gastos ficará entre 10 e 30% do custeio das secretarias, em itens como energia elétrica, combustível, emissão de passagens e diárias, veículos e telefonia. Também serão reduzidas despesas variáveis na folha de pagamento, como horas extras.

O Secretário Municipal de Economia, Fellipe Mamede, destaca que a prefeitura precisa diminuir ainda mais as despesas, sob o risco de não conseguir manter o pagamento da folha dos servidores em dia. Apesar das reduções sucessivas e das medidas de aumento da arrecadação realizadas ao longo de 2018.

Segundo o secretário, somente neste ano, Maceió deixou de receber R$ 65 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Após o reajuste dos servidores, a folha de pagamento do município, levando em conta os aposentados, pensionistas e ativos, é de cerca de R$ 100 milhões por mês.

O Município tem a meta de economizar R$ 3 milhões por mês no próximo ano, a fim de manter o equilíbrio econômico financeiro municipal.

“O pagamento em dia do funcionalismo é nossa prioridade e em função disso é necessário apertar ainda mais o cinto para que possamos manter esse equilíbrio financeiro e manter os investimentos fundamentais de que a cidade precisa, que é a missão da Prefeitura”, comentou.

Fonte: G1/AL